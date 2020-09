Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Katy Perry... Tous boycottent Instagram

Votre Instagram sera calme aujourd'hui, et pour cause : de nombreuses célébrités présentes sur le réseau social vont geler leur compte pendant 24 heures. De Kim Kardashian à Leonardo DiCaprio, en passant par Katy Perry, tous dénoncent la haine et la désinformation.

Comme l'a rappelé l'AFP mercredi, le collectif regroupant neuf organisations, dont l'association de défense contre l'antisémitisme Anti Defamation League et l'organisation de défense des droits des Noirs aux États-Unis NAACP, avait déjà lancé un premier mouvement de boycott fin juin. Plusieurs annonceurs majeurs avaient renoncé temporairement à acheter des espaces publicitaires sur les plateformes du réseau social. Des efforts trop timides Début juillet, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, avait rencontré des représentants du mouvement, qui lui avaient réclamé dix mesures immédiates, notamment des moyens alloués à la lutte contre les contenus haineux et la suppression des fausses informations liées à l'élection présidentielle américaine. Le dirigeant avait seulement accepté l'une d'entre elles, à savoir la nomination d'un dirigeant de haut rang avec une expérience du mouvement pour les droits civiques. En août, Facebook a annoncé avoir supprimé quelque 790 comptes liés au mouvement QAnon, théorie complotiste pro-Trump. Début septembre, la plateforme a aussi annoncé un durcissement de ses règles en matière de publicité politique. Mais ce n'est pas suffisant. Les représentants du mouvement ont décidé de poursuivre leur action, notamment avec cet appel au boycott d'Instagram mercredi, lancé auprès de tous les internautes, entreprises, célébrités ou influenceurs.

