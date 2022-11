Kim Kardashian "outrée" par la campagne très gênante de Balenciaga, elle sort enfin du silence !

Je suis restée silencieuse ces derniers jours

En mars dernier, Kim Kardashian créait un nouveau chapitre de l'Histoire de la mode en apparaissant, recouverte d'un scotch jaune griffé Balenciaga, lors de la Fashion Week de Paris. Aujourd'hui, pourtant, la maman de North, Saint, Chicago et Psalm sort les griffes. "Je suis restée silencieuse ces derniers jours, non pas parce que je n'ai pas été choquée et outrée par cette campagne, mais parce que je voulais parler aux équipes pour comprendre moi-même comment ça avait pu arriver, a-t-elle expliqué. En tant que mère, j'ai été bouleversée par ces images. La sécurité de nos enfants devrait être gérée avec la plus grande attention et les tentatives de normalisation des abus qu'ils peuvent subir n'ont aucune place dans notre société."

Si elle a apprécié le fait que Balenciaga ait effacé toute trace de cette campagne polémique, ainsi que leurs excuses, Kim Kardashian n'envisage pas forcément de collaborer, à nouveau, avec la marque. "Quant à notre futur, je reconsidère actuellement ma relation avec la marque, en fonction de la volonté qu'ils mettront à accepter leur responsabilité pour cette chose qui n'aurait jamais dû arriver, conclut l'ex de Kanye West. J'attends de voir quelles décisions ils vont prendre pour protéger nos enfants..."