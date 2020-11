Kinstaar en détresse : "Je vis dans la peur, je peux plus vivre", le streameur se confie

Une agression sauvage, dans les rues de Tours, par un gang d'au moins sept personnes. C'est ce qui était malheureusement arrivé à Kinstaar, de son vrai nom Duong Huynh, en septembre dernier. Le jeune homme, populaire streameur et youtubeur - 978 000 abonnés - spécialiste de Fornite, reste traumatisé et a donné des nouvelles alarmantes.

Sur Twitter, le 25 novembre, le jeune homme de seulement 20 ans a posté un très touchant message plein de sincérité dans lequel il a relaté comment il se sent aujourd'hui. "Je suis épuisé physiquement et mentalement depuis mon agression mi-septembre. Je suis menacé d'être poignardé à vue sur Tours depuis que mon agresseur est en taule. Je vis dans la peur, je pleure, je peux plus vivre, je suis à peine sorti 3x depuis l'incident (...) Il fallait que j'ai les réseaux sociaux sur mon cul alors que c'est mon seul endroit de refuge, on me taille H24, on m'insulte avec des propos racistes toute ma vie, j'ai rien demandé, je cherche la merde à personne, j'essaie d'être en aide à la première personne que je vois. Alors pourquoi en retour j'ai toujours autant de méchanceté gratuite ?", s'est-il exprimé avec émotion.

Déboussolé et abasourdi "par ce putain de monde de merde", Kinstaar - de la team Solary - envisage de quitter la France pour se ressourcer auprès des siens. "Je suis à la limite de rentrer en Suisse auprès de ma famille et de mes amis pour me sentir en sécurité et aussi car ils me manquent. En total anonymat, plus de réseau, je disparais", a-t-il ajouté.

Comme le rapporte le site de Sud-Ouest, "un homme de 20 ans a été condamné, le 22 octobre dernier, à dix mois de prison ferme pour violences aggravées en récidive", dans l'affaire de l'agression de Kinstaar.