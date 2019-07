Kleofina et Julia (Pékin Express) : Leurs techniques pour faire de l'auto-stop

Le 18 juillet 2019, M6 donnait le coup d'envoi de Pékin Express 2019. Une émission à laquelle participent les anciennes Miss Kleofina et Julia. À cette occasion, Purepeople les a rencontrées pour revenir sur leur aventure et les soumettre à l'interview "La liste de".

Les deux amies ont tout d'abord dévoilé les objets indispensables à avoir dans son sac quand on participe à l'aventure. "Un short", a déclaré Kleofina. Et Julia de poursuivre : "Ouais, il faut mettre des pansements déjà. Anti-ampoules. Une casquette, très important, une casquette. Sinon, j'aurais dit chocolat, mais ce n'était pas possible." Les jeunes femmes de 25 et 23 ans ont ensuite parlé de leurs astuces pour réussir à trouver une voiture en pleine course.

"Alors pour l'auto-stop, il faut un minishort en jean", a déclaré Miss Côte d'Azur 2017. Kleofina a ajouté : "Un soutien-gorge push-up. Un élastique, ça donne toujours plus de volume, tu sais, quand tu t'attaches les cheveux vers le haut comme ça." Sans oublier un beau sourire.

Cela leur a parfois valu de se faire draguer par des locaux. "En plus, ils étaient très lourds là-bas. Au Guatemala... Ils te regardaient comme ça, là. En plus, ils sont tout transpirants...", s'est souvenue Kleofina. Les belles brunes ont ensuite parlé de leur méthode pour passer une bonne nuit chez l'habitant ou pour gagner des followers sur les réseaux sociaux.

Puis, quand on leur a demandé ce qu'il fallait pour supporter son binôme, Miss Provence 2017 a répondu : "Beaucoup de patience, de la patience et de la patience." Julia a répliqué en disant qu'il fallait des boules Quiès, car quand elle était stressée, Kleofina parlait vraiment beaucoup.

