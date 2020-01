Koh-Lanta 2019 : Une ex-candidate va se marier !

Après Jesta et Benoît ou Raphaële, une autre ancienne candidate de Koh-Lanta s'apprête à se marier à son conjoint. Une excellente nouvelle que la principale intéressée a annoncée à l'occasion du passage à la nouvelle année.

Il s'agit d'Émilie, candidate de Koh-Lanta 2019. La courtière en prêt immobilier de 35 ans a partagé une photo sur laquelle elle s'apprête à embrasser l'homme de sa vie, Thibaud. "Une nouvelle année commence... l'année de l'Amour me concernant. On va enfin officialiser notre relation au bout de 9 ans. Ça sera aussi une année décisive professionnellement où il va falloir se battre et rien lâcher pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. Une année avec des objectifs sportifs encore et toujours... Et enfin une année où je souhaite plus que tout profiter de ma famille, mes amis car au final y a que ça de vrai dans ce monde", a-t-elle écrit en légende de sa publication. Elle a ensuite remercié les personnes qui la soutiennent depuis son aventure dans l'émission animée par Denis Brogniart. "Je vous souhaite à tous de réaliser vos rêves et de vivre une belle année 2020", a conclu l'ex-aventurière.

Malheureusement, elle n'a donné aucune précision concernant son union à venir. On ne sait donc pas quand la cérémonie aura lieu et si des candidats qui ont partagé sa saison seront conviés.