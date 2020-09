Koh-Lanta 2020, Les 4 Terres : Un Sudiste dans l'équipe du Nord... Explications

Les 24 aventuriers de "Koh-Lanta 2020, Les 4 Terres", sont divisés en quatre équipes. Par groupe de six, ils représentent chacun une région de la France : le Sud, le Nord, l'Est et l'Ouest. Mais, bizarrement, un candidat originaire du Sud s'est retrouvé dans l'équipe du Nord. Sur Instagram, il prend la parole.

Mais si ce militaire de 39 ans fait partie de l'équipe du Nord, c'est parce qu'aujourd'hui, il vit à Paris. "Mon travail est ici, mon fils est ici. Naturellement, la production m'a mis dans l'équipe du Nord. Évidemment, je ne le savais pas, confie-t-il. C'est pour cela que j'ai été surpris sur le moment." Plus encore, certains téléspectateurs ne comprennent pas que Paris fasse partie du Nord. Auprès de La Voix du Nord, Denis Brogniart s'était expliqué. "Si vous découpez la France en quatre, le Nord va jusqu'à Paris. L'Ouest va de la Normandie à Biarritz ; le Sud, de Perpignan à Menton ; l'Est, des Ardennes jusqu'aux Alpes, avait-il déclaré. On a essayé de découper la France en quatre de manière certes arbitraire, mais assez géométrique. C'est pour ça que ceux de Paris sont intégrés au Nord de Koh-Lanta. Pas au Nord de la France, mais au Nord de Koh-Lanta."

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos