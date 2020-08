Koh-Lanta 2020, Les 4 Terres : Polémique sur le casting, Denis Brogniart répond

Alors que la prochaine saison de Koh-Lanta, baptisée Les 4 Terres et qui sera diffusée à partir du vendredi 28 août 2020 sur TF1, n'a pas encore commencé, la production se retrouve mêlée à une polémique autour du casting. Cette année, ils seront 24 participants à être divisés en quatre équipes représentant le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest de la France. Le hic ? Pas l'ombre d'un Breton dans l'Ouest... Auprès de La Voix du Nord, Denis Brogniart réagit.

L'animateur de célèbre jeu d'aventure assure que la production essaie de couvrir l'ensemble de la France. "Mais vous voyez, là, on se fait un peu brocarder, car on n'a pas de Bretons, regrette-t-il. C'est le souci qu'a Christian Prudhomme, patron du Tour de France chaque année : on ne peut pas être partout ! On essaie d'avoir des candidats charismatiques, des gens motivés. Mais on ne peut pas satisfaire tout le monde."

Un découpage de la France "arbitraire", mais "géométrique"

Mais ce n'est pas tout : nos confrères se demandent pourquoi l'équipe du Nord est composée de trois Nordistes, à savoir Lola, Fabrice et Marie-France... et de trois Parisiens, Angélique, Adrien et Samuel. "Si vous découpez la France en quatre, le Nord va jusqu'à Paris. L'Ouest va de la Normandie à Biarritz ; le Sud, de Perpignan à Menton ; l'Est, des Ardennes jusqu'aux Alpes, lance Denis Brogniart. On a essayé de découper la France en quatre de manière certes arbitraire, mais assez géométrique. C'est pour ça que ceux de Paris sont intégrés au Nord de Koh-Lanta. Pas au Nord de la France, mais au Nord de Koh-Lanta."

Au sujet de la polémique sur l'absence de Bretons au casting, la production avait de son côté déjà pris la parole. "Comme nous le répétons depuis plusieurs années maintenant, un casting de Koh-Lanta n'est pas élaboré en fonction des cases à remplir, mais des profils et surtout de la motivation, avait déclaré ALP (AdventureLine Production) à Télé Loisirs. C'est aussi pour cela que le casting s'étend dans le temps afin d'être certain des motivations des potentiels aventuriers à participer à une aventure aussi exigeante que Koh-Lanta. De plus, nous ne reprenons pas de profil proche d'aventuriers de la dernière édition diffusée. Il ne s'agit donc pas d'une volonté de notre part, mais de profils d'aventuriers."

Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ce vendredi 28 août 2020 afin de découvrir le premier épisode de cette nouvelle saison, Koh-Lanta, Les 4 Terres.