Koh-Lanta 2020 : Un aventurier blessé en off, il en garde des séquelles un an après

Impossible pour la production de Koh-Lanta, Les 4 Terres (TF1) de diffuser tout ce qu'il se passe sur le camp. C'est ainsi que certaines scènes sont coupées au montage. La plupart du temps, elles ne changent rien au déroulé de l'émission. Auprès de nos confrères du Parisien, Alix raconte le jour où un de ses camarades s'est blessé en plein tournage.

C'est Mathieu, son ancien camarade des Bleus du Sud qui a vécu une mésaventure mémorable sur le camp. "Un crabe lui avait coupé le doigt", se souvient la sapeur-pompier volontaire. Et un an après le tournage de cette saison des 4 Terres tournée aux îles Fidji, le sportif en garde des séquelles. "Aujourd'hui, il n'a plus de nerf au bout", confie Alix. Heureusement, les aventuriers se sont amusés de la scène : "On avait beaucoup ri avec Ava parce qu'il a très peur du sang."

Une scène non diffusée mais qui reste un bon souvenir pour les candidats. Et ce n'est pas la seule. Alix confie, toujours à nos confrères du Parisien, avoir elle aussi été confrontée à une situation surprenante. "J'avais cramé les chaussettes au bord du feu, alors j'ai vécu avec le bout des pieds à l'air", se souvient la sportive venue d'Aubagne.

Avant elle, Hadja avait également balancé sur des images restées secrètes. Lors du tournage de l'épisode diffusé le 25 septembre 2020 et au cours duquel le stratège Adrien avait été éliminé, l'ancienne camarade de Bertrand-Kamal avait twerké ! "Ce qu'on ne voit pas dans l'épisode, ils l'ont coupé au montage, mais j'ai twerké, tellement j'avais du mal avec lui sur l'île, avait-elle déclaré. C'est vraiment de trop et je regrette." De son côté, Hadja était allée jusqu'à complimenter Adrien lors du conseil. Des déclarations qui avaient surpris ses camarades car tous s'étaient accordés pour voter contre lui... "J'ai bien enfoncé le clou", admettait la handballeuse.

Hadja a depuis été éliminée. Alix, Lola, Fabrice, Angélique, Brice, Dorian, Jody, Alexandra, Laurent, Loïc et Ava sont encore en lice. Reste à savoir lequel d'entre eux sera le prochain à quitter l'émission...

Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ce vendredi 30 octobre 2020 devant Koh-Lanta, Les 4 Terres.