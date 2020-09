Koh-Lanta 2020 : Twerk et fausse déclaration, ces scènes coupées au montage

Après Carole, Diane, Estelle et Mathieu, c'est Adrien qui a été éliminé de Koh-Lanta, Les 4 Terres vendredi 25 septembre 2020. L'ancien aventurier du Nord devenu membre de l'équipe rouge menée par le regretté Bertrand-Kamal a quitté le jeu après avoir récolté quasiment la majorité des votes. Sur Instagram dimanche 27 septembre 2020, Hadja et Ava, nouvelles coéquipières rouges, reviennent sur le départ de leur camarade stratège et racontent des scènes coupées au montage.

"On a bien vu qu'il voulait nous entourlouper. Quand il parlait à quelqu'un, il regardait ailleurs du coin de l'oeil. On voyait trop son manège, c'était cramé. On en rigolait tous sur le camp comme jamais", lance Hadja, loin d'être dupe.

Twerk et fausse déclaration, Hadja coupée au montage

La handballeuse de 28 ans était tellement contente du départ d'Adrien qu'elle a... dansé, twerké même ! "Ce qu'on ne voit pas dans l'épisode, ils l'ont coupé au montage, mais j'ai twerké, tellement j'avais du mal avec lui sur l'île, confie-t-elle. C'est vraiment de trop et je regrette." Aujourd'hui, Adrien et Hadja s'entendent bien. "Maintenant qu'on a discuté ensemble, je l'ai redécouvert et je l'adore, assure Hadja. C'est pour ça que j'espérais vraiment que cette séquence ne soit pas diffusée."

Cette danse n'est pas la seule scène coupée au montage lors de cet épisode comme le raconte Ava, ex-Bleu du Sud désormais rouge. "Lors du conseil, quand Denis Brogniart nous demande ce qu'on pense de chacun, Hadja a quand même dit : 'Moi j'ai redécouvert Adrien, c'est vraiment quelqu'un qui a de grosses capacités physiques et franchement bravo pour ça !' À ce moment, je me retourne vers Hadja et j'hallucine, car on avait tous prévu de voter contre Adrien", se souvient la jeune Corse. Et Hadja d'ajouter : "J'avoue, j'ai bien enfoncé le clou !"

Visiblement, Adrien ne leur en tient pas rigueur. En interview pour Purepeople.com après son élimination, le Parisien de 30 ans a confié s'entendre avec tout le monde. "Et je suis comme ça aussi dans la vie. Même si je voulais les trahir ou les éliminer, il n'y avait rien de personnel à chaque fois, avait-il déclaré. On avait chacun nos personnalités, j'ai trouvé ça super intéressant. Aucune inimitié avec personne."