Koh-Lanta 2020 : Une candidate prête à faire son grand retour

Participer à Koh-Lanta est le rêve d'une vie pour certaines personnes. Quand elles sont sélectionnées, c'est donc un immense bonheur pour elles, malgré les conditions difficiles de l'aventure. Malheureusement pour certains candidats, tout ne se passe pas toujours comme prévu. C'était le cas de Claudia, de cette saison 2020. Mais elle ne compte pas en rester là.

Au bout de deux jours d'aventure, la Nancéienne de 22 ans a quitté l'aventure à cause d'une blessure à la cheville. "C'est quelque chose de très bête qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Je n'avais pas de fragilité particulière. Mon pied a fait une rotation vers l'intérieur en marchant sur un caillou et cela a provoqué une entorse. J'ai tout de suite compris que c'était grave, mais comme je suis quelqu'un de très optimiste, tant qu'on ne me dit pas stop, je continue. Ma cheville s'est mise à gonfler, c'était impossible de courir et encore moins de participer à des épreuves comme celles de Koh-Lanta avec une telle blessure", a confié Claudia à nos confrères de TV Mag. Et d'ajouter qu'il lui a fallu un mois et demi pour être totalement rétablie.

La belle brune regrette de ne pas avoir vécu l'aventure dont elle avait rêvé et, en plus, de ne pas avoir pu croiser Claude, Teheiura, Moussa ou Sara. Malgré tout, elle ne se laisse pas abattre et a un plan comme elle l'a dévoilé à nos confrères : "Non seulement j'adorerais qu'on me le propose, mais en plus, j'ai envoyé ma lettre de candidature pour la prochaine saison de Koh-Lanta. Je me suis rapprochée de la production pour avoir la chance de participer au prochain tournage et vivre cette aventure le plus longtemps possible. La vivre, tout simplement, et ne pas en avoir qu'un aperçu. J'espère être entendue. J'ai mis toutes les chances de mon côté pour y arriver." Reste à savoir si cela portera ses fruits afin qu'elle prenne sa revanche.