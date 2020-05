Koh-Lanta 2020 : Vif désaccord entre Denis Brogniart et Régis autour de Sam

Vendredi 22 mai 2020, la suite des aventures de Koh-Lanta a été diffusé sur TF1. Lors d'un nouvel épisode haut en couleur, deux candidats et non un seul se sont fait éliminer. D'abord Éric à la suite d'une épreuve, puis Régis lors du Conseil. Ce dernier s'est fait avoir par Claude, lequel a usé de son double vote contre lui en guise de vengeance après qu'il a trahi ses alliés, Jessica et Teheiura.

Dimanche 24 mai 2020, Régis était donc tout naturellement invité à faire le bilan de son aventure auprès de Denis Brogniart. L'animateur de la Une continue d'assurer ses lives Instagram avec les anciens candidats du jeu. Et s'il fait d'ordinaire preuve d'objectivité, il n'a pas pu s'empêcher de prendre la défense de Sam lorsque Régis s'est mis à tacler son attitude sur le camp.

Il a oublié l'essentiel

En effet, le benjamin de cette saison a beau avoir réalisé des prouesses sportives, il n'aura pas su créer d'affinités avec ses camarades, chose qui lui a été principalement reprochée lors de son élimination. "Quand on voit comment les gens réagissent, ils pensent qu'on prend plaisir à éliminer les uns et les autres (...) Oui ça m'a fait mal au coeur, mais je me suis dit : le Sam c'est sûr qu'il retournera dans Koh-Lanta", s'est d'abord justifié Régis en évoquant son départ. Et de souligner son manque de sociabilité : "Nous, on n'avait pas la même image de Sam, de ce qu'on a pu voir à la télé : il était pas mal en recul, il ne prenait pas part à la vie du camp." Un jugement que n'a pas du tout partagé Denis Brogniart. "Ce qu'il est, c'est ce qu'on montre. Il est tellement fort, il est tellement arrivé comme un ovni, que tout le reste a été un peu masqué. Il a été bluffant de force (...) Mais on ne l'a pas vu comme quelqu'un d'enjoué. Les gens ont vu ce que vous avez vu vous aussi, mais ils ont été touchés par l'ovni que représente Sam", a-t-il nuancé.



Sa prise de position n'aura toutefois pas réussi à faire changer le point de vue du père de famille, lequel en a rajouté une couche : "Il a oublié l'essentiel : s'ouvrir aux autres, et c'est ça qui lui a coûté sa place." Mais là encore, Denis Brogniart s'est opposé à ses propos : "Oui, mais ça n'a pas du tout entaché sa réputation auprès du grand public." Une dernière remarque qui a quelque peu irrité Régis, lequel n'en a pas démordu : "Malheureusement ce n'est pas que ça Koh-lanta. Il a vu Koh-Lanta que sur l'angle du sport." Face à l'agacement palpable de son invité, Denis Brogniart a ensuite entrepris de changer de sujet.