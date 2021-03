Koh-Lanta 2021 : Aurélien a prédit sa participation, un ancien candidat au courant depuis quatre ans

Ils sont chaque année de plus en plus nombreux à envoyer leur candidature pour Koh-Lanta. Certains aventuriers essuient même bien des refus, par dizaine parfois, avant de finalement intégrer le casting du célèbre jeu de survie de TF1. Aurélien, le pharmacien venu de Rouen, a été persévérant. Et, surtout, il avait fait une belle promesse à un autre aventurier de Koh-Lanta, bien avant de tourner sa saison en Polynésie française.

Les phases de castings pour l'édition des Armes secrètes se sont finalisées en 2020 pour un tournage en octobre de la même année. Mais en 2017, Aurélien savait déjà qu'il participerait à Koh-Lanta. Il l'avait prédit, et l'avait même confessé à Jérôme, entrepreneur venu du Doubs et révélé au grand public lors de son apparition dans Koh-Lanta, l'île au trésor en 2016. Pour rappel, cette saison avait été remportée par Benoît mais Jérôme n'avait pas démérité. Désigné comme ambassadeur de son équipe, il n'avait pu se mettre d'accord avec sa camarade Ludivine et le duo était allé à la boule noire, l'aventurier a perdu et a été éliminé !