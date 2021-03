Koh-Lanta : Faux participant et gros mensonge, la prod' alerte et balance la vérité (EXCLU)

Ce vendredi 12 mars 2021, Koh-Lanta fait son grand retour pour une nouvelle saison baptisée Les Armes secrètes. Mais ALP (Adventure Line Productions) et TF1 ont toujours un coup d'avance : une édition dans la boîte, la prochaine déjà en préparation. Et alors que le casting n'est même pas encore finalisé, un jeune homme se présente comme aventurier en devenir...

Sullyvan Lambert est présenté par nos confrères de Nord Littoral comme candidat d'un prochain Koh-Lanta. "J'ai été choisi pour participer au tournage qui aura lieu cet été. J'avais déjà été sélectionné depuis un an, mais j'étais sur la deuxième liste...", lance-t-il. À l'écouter, le jeune homme, animateur pour enfants la journée et chauffeur Uber à bicyclette le soir, a déjà passé les différentes phases de casting, de l'entretien vidéo au rendez-vous physique à Paris.

Le jeune homme originaire de Calais, dans le Nord, est prêt pour l'aventure. Il s'est déjà entraîné pour la mythique épreuve des poteaux, a déjà mangé des vers de terre de son jardin... et a même préparé sa tenue de combat ! "Je veux y aller pour amuser la galerie, pour faire rire les spectateurs. J'ai fait un marcel que je porterai à chaque épreuve de l'émission avec l'inscription 'Marcel ira jusqu'aux poteaux'", lance-t-il, ajoutant même que "les membres du jury ont bien aimé" ce trait d'humour.

Un candidat déjà sélectionné pour le prochain Koh-Lanta ? "Impossible" selon la prod'

Un joli témoignage qui ne tient pas la route. En effet, la rédaction de Purepeople.com a pris contact avec la production du célèbre jeu d'aventure présenté par Denis Brogniart qui nous indique qu'actuellement, "les équipes de casting n'ont pas connaissance de la candidature de ce monsieur". Plus encore, contrairement à ce que Sullyvan avance, "il est impossible qu'il soit d'ores et déjà sélectionné pour le prochain tournage à ce jour puisque le casting est encore ouvert jusqu'au 15 mars". "Peut-être que sa lettre est en route, tout au plus !", nous assure-t-on.

Par ailleurs, ce n'est pas la première fois que la fausse participation d'un candidat est annoncée dans la presse...

En attendant d'en savoir plus sur l'édition tournée l'été prochain, rendez-vous ce vendredi 12 mars 2021 dès 21h05 sur TF1 afin de suivre le coup d'envoi de Koh-Lanta, Les Armes secrètes !