Koh-Lanta 2021 : Une candidate à l'hôpital, photo et diagnostic dévoilés

La fin du mois est loin d'être joyeuse pour l'une des candidates de Koh-Lanta 2021 (édition baptisée Les Armes Secrètes). Le 26 février, la principale intéressée a révélé qu'elle était actuellement hospitalisée.

Il s'agit de Laëtitia, une employée multi-services de 37 ans. En story, elle a dévoilé une photo sur laquelle on peut la voir allongée, masquée, sur un lit d'hôpital. "Appendice : 1. Laëtitia : 0", a-t-elle commenté son cliché. L'aventurière de TF1 n'a pas précisé si elle était déjà passée sur le billard. Si tel n'est pas le cas, on lui souhaite que tout se passe bien ainsi qu'une bonne convalescence.

Laëtitia a été décrite par TF1 comme une grande sportive. Elle connaît bien le foot et le rugby, des disciplines qu'elle pratique depuis son plus jeune âge et dans lesquelles elle excelle. Elle fait également partie de l'équipe de France de Pelote basque et a même décroché le titre de vice-championne du monde à Cuba en 2002 ! Elle est bricoleuse et débrouillarde. Des qualités qui devraient lui servir dans Koh-Lanta 2021.

C'est le 12 mars prochain que la première chaîne donnera le coup d'envoi de la nouvelle édition. Deux équipes de dix candidats s'affronteront, une 22e édition tournée pour la première fois en Polynésie Française, dans l'archipel des îles Sous-le-Vent, sur les îles Taha'a et Raiatea. La grande nouveauté est, comme le nom de cette saison l'indique, les armes secrètes. Les candidats devront les trouver pour bénéficier de pouvoirs dans le jeu. "C'est le Koh-Lanta des Armes Secrètes. Et le pouvoir de ces dites armes secrètes est totalement inédit ! Il pourrait faire basculer votre aventure. A vous de les gagner ou de les mériter. Et surtout de les garder, comme leurs noms l'indiquent, secrètes le plus longtemps possible pour pouvoir les utiliser au meilleur moment", explique le présentateur Denis Brogniart dans un teaser. Cela promet de nombreux rebondissements.