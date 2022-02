Koh-Lanta 2022 : Une aventurière en larmes dans une autre émission, 7 ans plus tôt !

Koh-Lanta, c'est l'aventure d'une vie. Chaque année, ils sont nombreux à envoyer leur candidature, espérant s'envoler vers une destination lointaine et se surpasser tant dans la survie que dans les épreuves sportives et mentales. Le 22 février 2022, TF1 et ALP lancent leur nouvelle édition, Koh-Lanta, Le Totem maudit. Et parmi les vingt-quatre aventuriers, certains connaissent déjà bien le petit écran. C'est le cas de Stéphanie, aperçue à plusieurs reprises à la télévision.

Comme déjà révélé, la jolie blonde de 35 ans a officié au côté d'Alexis Laipsker dans l'émission La Maison du bluff : Objectif 100 000 euros, sur NRJ12 en 2016. Et avant cela, elle avait déjà fait l'expérience d'un tournage. En effet, Stéphanie a participé... aux Reines du shopping ! C'était il y a près de sept ans, en août 2015. Cette parisienne a tenté d'impressionner Cristina Cordula et ses concurrentes Audrey, Huguette, Leila et Valérie sur le thème "Féminine et féline". Sa mission ? Dénicher une tenue complète, des chaussures aux vêtements en passant par les accessoires tels que le sac ou les bijoux, dans le temps imparti et avec un budget de 350 euros.

Stéphanie était la dernière à faire son shopping. L'épisode de ses essayages a ainsi été diffusé le vendredi, juste avant la grande finale avec les notes de la papesse de la mode. En débarquant au showroom en début de semaine, la candidate avait affiché la couleur : ce qu'elle préfère, ce sont les looks sobres au possible. Lors de son shopping, elle est restée fidèle à elle-même, au grand dam de ses camarades. Finalement, elle avait défilé en robe bleue imprimée... et avec un maquillage raté. À l'époque, la mise en beauté était réalisée par des professionnels. Trop de matière et pas assez lumineux, le make-up n'avait pas séduit. En pleine prestation, Stéphanie avait pris les choses en main. Elle avait obtenu la note finale de 6,25/10 et c'est sa camarade Audrey qui était ressortie grande gagnante.

Une expérience riche en émotions pour Stéphanie ! En effet, lors de son défilé, elle a versé quelques larmes... de joie comme de tristesse. L'apprentie Robinson avait été touchée par les compliments d'Huguette ainsi que par les critiques parfois dures de la part des autres concurrentes, notamment de Valérie. Depuis, cette croupière s'est forgée un mental d'acier et entend bien le prouver dans Koh-Lanta, Le Totem maudit !