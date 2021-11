Koh-Lanta : -9kg pour Laurent, Ugo "très très maigre", Sam squelettique... Pertes de poids incroyables !

Après le départ de Loïc, qui a perdu une épreuve éliminatoire, et l'élimination d'Alix au conseil la semaine dernière, Koh-Lanta, La Légende fait son retour sur TF1 ce mardi 30 novembre 2021 pour un nouvel épisode. Une soirée, toujours présentée par Denis Brogniart, et marquée par les changements physiques des aventuriers encore présents sur le camp de la tribu blanche réunifiée, à savoir Claude, Phil, Jade, Ugo, Sam et Laurent.

Tandis que Phil, Claude et Jade profitent de leur confort de luxe dans une villa privée à Bora Bora, Ugo, Sam et Laurent restent à trois sur le camp. Et après trente jours d'aventure – et zéro confort pour Ugo – les privations se font ressentir, tout comme la faim. Si leurs camarades ont pu bénéficier d'une douche très attendue, d'un brossage de dents qui fait du bien, d'un repas trois étoiles ainsi que d'une nuit de folie dans un lit tout confort dans leur villa, Ugo, Sam et Laurent sont confrontés à la réalité : les privations de Koh-Lanta sont visibles !

Laurent amaigri de 9 kilos : "J'ai bien morflé"

Sur le camp, les trois hommes se retrouvent face à un miroir et une balance ! "J'ai hâte de voir à quoi je ressemble. À mon avis, ça ne va pas être très beau à voir", annonce Laurent. Et Ugo d'ajouter : "Heureusement qu'on vient de manger, sinon on aurait l'air tout maigre." Puis, face au miroir, Laurent se découvre. "J'ai vraiment une tête de Robinson, avec les poils et cheveux blancs, lance-t-il. Toute l'année je suis pas vraiment rond mais tracé parce que je me fais plaisir au niveau de la nourriture. Je n'ai jamais été comme ça, on voit quand même que j'ai bien morflé." Et de noter que lui qui n'avait "déjà pas de jambes à la base", n'en a plus ! En montant sur la balance, il apprend qu'il a perdu 9 kilos !

-7kg pour Ugo, "très très maigre"

En se découvrant, Ugo ne se reconnaît pas. "Enchanté, balance-t-il. Mec, il faut manger un peu. Je ne sais pas ce que tu as branlé là." Et d'estimer que son reflet dans le miroir "fait très très maigre". "Il y a un paquet de kilos qui sont restés sur l'île des bannis. C'est le moment où j'en ai le plus bavé", confie-t-il. Et ce qui l'interpelle le plus, ce sont ses jambes, comme son camarades. "On dirait des allumettes !", déclare Ugo. Et de faire état de sa nouvelle apparence physique : "La barbe, plus d'épaules, plus de pectoraux..." Ugo est passé de 77 à 70 kilos, soit une perte de 7 kilos.

"Squelettique", "Corps d'un enfant"... Sam prend cher

Sam file à son tour devant le miroir. "En fait tu as le corps d'un enfant de 12 ans, avec une barbe. Tu sais, celles que tu achètes dans les boutiques de farces et attrapes", le charrie Laurent. De son côté, Sam indique qu'il n'a jamais eu une barbe aussi longue. "J'ai eu un gros choc quand même en me regardant. Il n'y a vraiment plus de masse grasse, remarque-t-il. Je fais beaucoup de sport dans la vie donc je mange énormément. Et là c'est vrai que Koh-Lanta m'a mis un sacré coup. Je me sens squelettique." Sam refuse de monter sur la balance et de découvrir sa perte de poids en chiffres. "Je vais être choqué. A vue d'oeil, j'ai dû perdre bien plus de 10 kilos et je n'ai pas envie que ça me remette un coup au moral", explique-t-il.