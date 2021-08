Koh-Lanta All Stars 2021 : Clémentine "la rageuse" de retour, elle se prépare aux insultes

En participant à Koh-Lanta, les candidats acceptent de s'exposer pleinement auprès des téléspectateurs et des internautes. Une exposition qui n'est pas toujours bonne à prendre et certains ont malheureusement été victimes de lynchage sur les réseaux sociaux. La jeune Clémentine de 29 ans en sait quelque chose, elle qui s'est frottée à deux reprises aux épreuves du jeu de TF1 dans Koh-Lanta Cambodge (2017) et Koh-Lanta Le Combat des Héros (2018) et qui a essuyé de lourdes critiques. Littéralement détestée, elle a tout de même accepté de repartir à l'aventure à l'occasion de la nouvelle saison All Stars 2021.

Consciente qu'elle est loin de faire l'unanimité, Clémentine a préféré en rire à travers un post pour annoncer sa présence au casting. "Au cas où quelqu'un n'aurait pas compris : c'est les 20 ans de KL dans 3 semaines #lalégende t'as vu ! C'est officiel, la rageuse, mauvaise joueuse fait son come-back pour la 3ème fois en 5 ans. Je dois vraiment aimer souffrir pour y retourner mais que vous dire ? J'aime ça", a-t-elle écrit sous une affiche du programme.

Déjà préparée à être la cible de la Toile, Clémentine assure par ailleurs qu'elle ne se laissera pas abattre : "Attention c'est le mardi et à vous ma communauté adorée, c'est un jeu TV on l'oublie pas. Si on m'insulte again tout va bien pour moi car la vraie vie je le rappelle ce n'est pas KL et je suis très heureuse en dehors de tout ça quoi qu'il se passe sur les réseaux". Les mauvaises langues sont prévenues !