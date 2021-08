Koh-Lanta All Stars 2021 : Le sexe au coeur des soirées, Cindy balance

Le grand jour approche ! Le 24 août, TF1 donnera le coup d'envoi de Koh-Lanta All Stars 2021, l'occasion de retrouver vingt aventuriers emblématiques. A moins de deux semaines du lancement tant attendu, certaines aventurières se sont confiées à nos confrères de Gala. Et le sujet de la sexualité a été évoqué.

Les téléspectateurs les plus curieux se sont toujours demandés si certains aventuriers avaient eu des relations sexuelles lors de leur tournage. Bien qu'ils aient des préservatifs à disposition, tous ont toujours affirmé qu'ils n'avaient aucune libido. Un fait confirmé par Clémentine (finaliste de Koh-Lanta en 2017, au Cambodge), quand d'autres anciens candidats avaient dit le contraire. "Sur l'île, on est en mode 'dégueulasse' très vite. On ne prête plus attention à nos poils ni au glamour au bout de trois jours. Notre instinct primaire est de chercher à se nourrir. Le reste on s'en fout. Au bout d'une semaine, on parle de caca et de pets de façon décomplexée. On est de retour à la vie animale. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de sexe sur Koh-Lanta", a-t-elle expliqué.

Mais ce n'est pas parce que les candidats ne pratiquent pas qu'ils n'en parlent pas. Bien au contraire ! Cindy (finaliste de Koh-Lanta 2019) a pensé au sexe durant son aventure et elle n'était pas la seule. "Entre nanas, on se racontait nos histoires, on en parlait souvent le soir avant de dormir", a expliqué la belle blonde de 33 ans. L'aventurière s'est vite rattrapée lors de son retour en France, la preuve en est avec le petit bébé qui grandit dans son ventre. L'épouse de Thomas est en effet actuellement enceinte. Une nouvelle qu'elle a officialisée le 31 juillet dernier en dévoilant son beau baby bump. Pour l'heure, on ne sait pas encore si Alba (1 an) aura un petit frère ou une petite soeur.

