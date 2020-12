Koh-Lanta, du sexe en off ? "Il y a bien eu des choses..."

Koh-Lanta, Les 4 Terres touche à sa fin. Ce vendredi 4 décembre 2020, TF1 diffusera la grande finale du jeu. Une soirée dédiée au regretté Bertrand-Kamal, mort d'un cancer du pancréas après le tournage, et au cours de laquelle les trois finalistes Loïc, Brice et Alexandra espèrent remporter les 100 000 euros promis au gagnant. Jeudi 3 décembre 2020, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), Cyril Hanouna et sa bande ont évoqué l'émission d'aventure... et notamment la place qu'y tient le sexe.

Guillaume Genton, journaliste et chroniqueur dans TPMP, a produit le documentaire La vraie vie de vos aventuriers, diffusé sur C8 mardi 1er décembre 2020. D'anciens apprentis Robinson de Koh-Lanta ont évoqué les coulisses du célèbre jeu et notamment évoqué les éventuelles relations sexuelles en off. "Des rapprochements physiques ? En vrai pas du tout. Physiquement c'est impossible. On est fatigués, on est sales, on ne pense pas du tout à ça", lançait Tiffany, repérée en 2017. Même son de cloche du côté de son camarade André, grand gagnant de cette même saison : "La production fournit des capotes mais il ne se passe rien sur le camp."

Du sexe dans Koh-Lanta selon un ex-candidat

Mais dans le documentaire, il est rappelé qu'en 2018, dans Le Parisien, des membres de la production et même un ancien candidat qui souhaite garder l'anonymat, avaient assuré le contraire. "Des relations sexuelles ou amoureux, il y en a eu au fil des émissions. Cela se sait, c'est un tout petit monde. Ce n'est pas fréquent mais cela n'a rien d'impossible non plus", lâchait l'ex-aventurier.

Après diffusion de ces extraits à l'écran, Guillaume Genton a à son tour confirmé des relations sexuelles entre candidats... mais hors jeu ! "Ils peuvent techniquement avoir des relations sexuelles, la production met à disposition des préservatifs. En revanche quand vous ne prenez pas de douche pendant 40 jours, personne n'a de libido. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une maison pour les candidats qui viennent d'être éliminés de l'aventure, explique le producteur. Et là ils peuvent prendre des douches, dormir ensemble et coucher ensemble. C'est ce que sous-entendent les candidats dans le documentaire. Il y a bien eu des choses dans la maison des candidats."

Toutefois l'identité des aventuriers concernées reste secrète !