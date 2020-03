Koh-Lanta : Des relations sexuelles entre candidats ? "Il y a des préservatifs"

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les conditions de tournage de Koh-Lanta (TF1), la candidate Inès y répond pour vous ! Jeudi 5 mars 2020, celle qui a fait le buzz dès le premier épisode de la nouvelle saison avec son maillot de bain très échancré s'est livrée à une session questions/réponses sur Instagram.

Sans tabou et avec franchise, la jolie Toulousaine de 25 ans a levé le voile sur les coulisses du programme présenté par Denis Brogniart. Elle révèle par exemple qu'une trousse à pharmacie est toujours accessible et procure tout ce dont les aventuriers ont besoin, notamment pour les femmes qui ont leurs règles, qu'il est impossible de se raser ou encore que le brossage de dents se fait avec des cendres issues du feu. "Et ça marche très bien !", précise-t-elle. Un internaute coquin s'est quant à lui demandé s'il était possible d'avoir des relations sexuelles sur place. Très amusée, Inès n'a toutefois pas manqué de répondre. "Pour ma part, ça ne m'a absolument pas traversé l'esprit une seule seconde. Mais, en effet, il y a dans la trousse de pharmacie des préservatifs au cas où."

Autre grande interrogation qui revient souvent sur les réseaux sociaux : comment les candidats font-ils pour aller aux toilettes ? Là encore, Inès a la réponse. "Ahah pas de toilettes ! À la guerre, comme à la guerre hein... On s'isole loin du camp et c'est parti !" Même chose en ce qui concerne le papier, elle explique : "Pas de papiers, vive la végétation !" Et de préciser : "Absolument rien pour améliorer le confort ou l'hygiène de vie ! On se sert de la nature..." De bonnes indications à avoir avant de se lancer dans le jeu de survie !