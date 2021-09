Koh-Lanta All Stars 2021 : Un aventurier mal en point après le jeu, "une vraie catastrophe..."

Koh-Lanta met le corps à rude épreuve. En effet, durant quarante jours (pour les derniers survivants), les aventuriers ne mangent pas à leur faim, survivent sans aucun confort sur le camp et doivent en plus performer sur les jeux sportifs. Maxime, révélé en 2019 dans La guerre des chefs et au casting de Koh-Lanta, La Légende actuellement en diffusion sur TF1, témoigne de son retour difficile.

C'est lors d'une session questions/réponses avec ses followers sur Instagram que l'apprenti Robinson se livre, lundi 13 septembre 2021. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'exprime sans filtre sur les difficultés post-tournage. "Après Koh-Lanta, c'est une vraie catastrophe, lance Maxime. Il y a la perte de poids, mais il y a aussi toute la carence en vitamine, en énergie, la perte de cheveux !"

Et de détailler un peu plus les maux vécus à son retour : "Reprise rapide de graisse, le corps stocke après le stress alimentaire vécu, desquamation (peaux mortes) de presque tout le corps, carences en vitamine (ongles, peau, sommeil perturbé..." En bref, Maxime a morflé !

"Physiquement quand je reviens je suis dégommé", déclare-t-il. C'est ainsi que, pour son bien-être, l'ancien acolyte de Cindy et Frédéric dans son premier Koh-Lanta prévoit une remise à niveau physique. "Le premier rendez-vous que je prends en rentrant en France, c'est avec mon ostéopathe pour remettre tout le corps en état. Après il y a des cures, il faut prendre des vitamines, compléments alimentaires. Pour le sommeil, il y a le tapis d'acupression qui aide", explique-t-il.

Malgré tous ces désagréments, Maxime a l'aventure qui coule dans le sang. Ainsi, il n'a pas hésité une seconde avant de repartir pour La Légende, et se dit déjà prêt pour une prochaine édition ! "Même sans Koh-Lanta, si on me propose de vivre sur une île déserte, j'y vais, s'amuse-t-il auprès de TV Mag. Alors imaginez si on y ajoute des challenges. Je signerais une troisième, quatrième, cinquième même une dixième fois. Peu importe le nombre de fois, ma réponse sera toujours la même." Comme quoi, avec le temps, tout passe... y compris le sommeil agité et la perte de cheveux.