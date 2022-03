Koh-Lanta : Denis Brogniart sauve la vie d'une femme et son bébé en détresse en plein tournage !

Durant Koh-Lanta, les aventuriers vivent entre eux sur des petites îles en pleine nature. De son côté, Denis Brogniart vit une toute autre aventure luxe. En effet, l'animateur de TF1 est logé en établissement étoilé avec tout le confort possible, tout près de plages paradisiaques. En répondant aux interrogations des lecteurs du Parisien, il en dit plus sur ses conditions de tournage et raconte une incroyable anecdote !

Les faits remontent à 2016, alors qu'ALP (Adventure Line Productions) enregistrait les images de Koh-Lanta, l'île au trésor au Cambodge (édition remportée par Benoît). Autorisé à faire du tourisme durant son temps libre, Denis Brogniart a agi en véritable héros. "Je me suis retrouvé sur une île perdue au Cambodge, devant une maison où l'accouchement d'une femme se passait mal. J'appelle le médecin de Koh-Lanta, il l'ausculte et me dit : 'On va sauver la maman, mais pas le bébé'", se souvient l'animateur de 54 ans.

Cette femme aurait pu mourir, son pronostic vital ainsi que celui de son enfant étaient engagés. C'est là qu'intervient Denis Brogniart. "On l'a emmenée dans une maternité, se souvient-il. Finalement, le bébé a été sauvé ! La maman a appelé cette petite fille Chance en cambodgien." Un geste inoubliable pour cette famille qui a tenu à remercier la star de Koh-Lanta en lui offrant un superbe cadeau, une fiole d'huile de coco qu'il "garde précieusement" avec lui depuis ce jour.

L'histoire de cette maman a particulièrement touché Denis Brogniart. L'heureux papa de trois filles – les jumelles Lili et Violette (nées en 2005) et Blanche (née en 2006) – a découvert la troisième grossesse de sa femme Hortense, qui collabore avec lui sur l'émission de survie, lors d'un tournage de Koh-Lanta ! "On a su que ma femme était enceinte de la petite dernière, Blanche, sur un tournage au Vanuatu. Je suis allé cherché le test de grossesse à la pharmacie au Vanuatu, je l'ai donné à ma femme et elle a vu qu'elle était enceinte", avait-il raconté sur les ondes de Fun Radio en février 2022. Quelques mois plus tard, le couple a accueilli la petite blanche. Et dix ans après, Denis Brogniart a joué un rôle important dans la naissance de Chance !