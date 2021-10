Koh-Lanta : Des aventuriers recadrés hors caméras, Denis Brogniart intransigeant !

Mardi 12 octobre 2021, c'était déjà la réunion des ambassadeurs dans Koh-Lanta, La Légende. Mais d'abord, Phil et Laurent, les élus des deux équipes, ont assisté à l'ultime affrontement des bannis Clémence, Ugo et Clémentine. C'est cette dernière qui est arrivée dernière et est donc éliminée pour de bon. Le jeu proposé, des dominos avec quelques difficultés supplémentaires, a mis les nerfs de Clémentine à rude épreuve, à tel point qu'elle s'est montrée un peu trop énervée face à Denis Brogniart. Lors d'un live sur Instagram, le duo s'est expliqué et l'animateur en a profité pour révéler recadrer certains aventuriers en off.

"Je ne donnerai pas de noms, mais de temps en temps, quand un aventurier me parle en étant un peu énervé, je peux le remettre tout de suite à sa place. Et ce n'est pas forcément à la télé", confie la star de TF1. "Rassurez-vous, je tiens mon rôle", assure-t-il également. Et de préciser : "Je n'ai pas le souvenir d'un vrai manque de respect en vingt ans de Koh-Lanta d'un aventurier."

Toutefois, lors de son élimination, Clémentine s'est montré agacée d'avoir échoué. Alors que Denis Brogniart tentait de lui expliquer les raisons de son échec, elle a rétorqué "Parce que quoi ?", un brin agressive. "Ce qu'on ne voit pas à la télé, c'est qu'à ce moment-là tu rigoles. Et moi, je rigole aussi parce que je me dis que ça n'a pas changé, la meuf répond du tac au tac à Denis Brogniart", se souvient Clémentine. Et l'animateur de 54 ans d'ajouter : "Je te connais par coeur. Moi, ça m'amuse. Mais je vous comprends, il y a du stress. Tu rêves de revenir, t'as envie de retourner à nouveau dans l'aventure et là tu me réponds, mais ça me fait marrer !" En bref, tout est bien qui finit bien entre l'aventurière éliminée et l'animateur de l'émission.

Rappelons que Clémentine est la première membre du jury final. Ce mardi 19 octobre 2021, TF1 diffuse le huitième épisode de Koh-Lanta, La Légende. Un épisode au cours duquel les ambassadeurs ont pour mission de se mettre d'accord sur l'élimination d'un de leurs camarades... ou de jouer leur propre aventure au tirage au sort !