Koh-Lanta, des candidats menacés de mort : Sam s'en mêle et réplique

Depuis l'élimination de Sam dans le dernier épisode de Koh-Lanta 2020 diffusé le 24 avril sur TF1, un torrent de haine s'est abattu sur les réseaux sociaux contre certains des candidats qui ont voté contre lui. Plusieurs d'entre eux, à l'instar de Régis, ont reçu des menaces de mort. Inès a aussi été menacée de viol. Alors que les joueurs dénoncent ces messages et que Denis Brogniart a lui aussi tenu à condamner très fermement les internautes à l'origine de ces mots, Sam a appelé au calme.

Le jeune homme, qui n'est pas présent sur les réseaux sociaux, a tenu tout de même tenu à s'exprimer. Lundi 27 avril, sur le compte Instagram d'Adventure Line Productions, une vidéo a été postée où l'on peut voir le jeune homme prendre la parole face à la caméra. Dans celle-ci, il déclare : "On m'a fait part de toute la violence, tous les messages très violents et la haine qui a été déversée contre mes camarades d'aventure. Il faut savoir que quand j'ai fait Koh-Lanta, j'ai accepté toutes les règles du jeu. Et notamment une possible élimination lors d'un conseil. J'ai toujours voulu la justice et la justice aujourd'hui, c'est d'accepter la décision de mes camarades d'aventure tout comme je l'ai fait. Ils ont une famille, certains ont même des enfants... Alors laissez-les vivre leur aventure en toute tranquillité. Tout simplement. Portez-vous bien et restez sages."