Koh-Lanta, des pactes financiers : Laurent Maistret fait une sacrée révélation

Depuis le début du mois d'octobre, des rumeurs vont bon train concernant l'existence de pactes financiers secrets entre plusieurs aventuriers de Koh-Lanta, notamment des candidats de l'édition La Légende (2020). Interrogé sur le sujet, Laurent Maistret - qui a participé à Koh-Lanta Raja Ampat (Indonésie, 2011), La Nouvelle édition (Malaisie, 2014) et Koh-Lanta All Stars (2021) - n'a pas caché l'existence de ces accords.

Sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), le 6 octobre 2021, Mohamed Derraji (Koh-Lanta : Pacifique en 2005 et Koh-Lanta : Le Choc des héros en 2010) avait pointé du doigt des naufragés qui auraient mis en place certains arrangements. "Dans les premières saisons, ces pactes existaient déjà. Pourquoi pas, les candidats font ce qu'ils veulent", a réagi Laurent Maistret auprès de nos confrères de TVMag. En revanche, il l'affirme haut et fort, il "n'en a jamais fait". "On me l'a proposé en 2014 dans la saison all stars de La Nouvelle édition, mais je n'ai pas voulu. Ce qui est dommage, c'est de sceller un pacte avant l'aventure. Si l'un est éliminé en premier, que fait l'autre s'il gagne ? Combien lui doit-il ?...", a-t-il conclu.

Laurent Maistret est donc clean et ce n'est pas la première fois qu'il le fait savoir. Sur Twitter, il y a une vingtaine de jours et alors que la tempête faisait rage, il avait indiqué concernant un possible pacte avec Claude et Phil : "Rumeur complètement fausse du soit disant pacte financier avec Claude et Phil. Je trouve ça dommage toutes ces fausses rumeurs lancées par des anciens aventuriers frustrés de ne pas être dans cette édition."

Claude, lui, avait pour sa part déclaré lors d'un entretien accordé à Télé 7 Jours : Je suis leader de mon jeu. Et quand bien même j'aurais des affinités avec d'anciens participants, je n'ai monté aucune alliance avant de partir. Koh-Lanta, c'est un jeu. Il faut savoir désamorcer les pièges et accepter de se faire sortir si on a mal joué. Au final, nous sommes tous au même niveau."

Voilà qui est clair, mais la question que tout le monde se pose n'est pas qui n'a pas voulu, mais qui a fait une telle proposition ? Peut-être que les langues se délieront bientôt...