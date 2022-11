Koh-Lanta : Deux candidats sont en couple... ils n'étaient pas pourtant libres !

Koh-Lanta est une aventure sportive mais aussi humaine hors du commun. Chaque candidat qui a eu la chance d'y participer se félicite d'avoir pu se dépasser et d'avoir fait de belles rencontres. Et si au départ, certains ne viennent pas pour trouver l'amour, cela leur tombe dessus. Comme Jesta et Benoît ou Candice et Jérémy de Koh-Lanta, l'île au trésor (2016), Alix et Mathieu (2020) ou encore Myriam et Thomas de la saison 2021. Mais il arrive également que deux participants qui n'ont pas fait la même édition finissent par succomber l'un pour l'autre. On pense à Mathilde (2017) et Romain (2016) qui se sont mariés. Et récemment, on a appris que deux autres participants avaient succombé au charme l'un de l'autre : Marie Oheix et Colin Mottas. Pour la première fois, ils se sont confiés sur la naissance de cette idylle.

C'est sur les réseaux sociaux que les internautes ont pu découvrir il y a peu que la candidate de Koh-Lanta 2021 et le jeune homme révélé lors de l'édition 2022 formaient un couple. Si jusque-là, Marie et Colin mettaient en avant leurs défis sportifs, ils se sont montrés complices en novembre dernier. "Love", était-il même écrit en légende de la publication en question.