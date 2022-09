Myriam et Thomas (Koh-Lanta) sont parents ! Leur "mini totem" est né, accouchement express et première photo

Contre toute attente, l'émission Koh-Lanta se révèle être une véritable aventure romantique. Jesta et Benoît, Candice et Jérémy, Mathieu et Alix... ils sont nombreux à s'être trouvés sur une île déserte pour ne plus jamais se quitter. Ce fut également le cas de Myriam et Thomas. Dans l'édition des Armes secrètes diffusée sur TF1 du 12 mars au 4 juin 2021, les deux candidats sont tombés amoureux. Et aujourd'hui, ils sont déjà les parents d'un petit garçon prénommé Leyan.

En effet, Myriam a annoncé avoir accouché ce samedi 24 septembre 2022 sur Instagram. Et tout a eu l'air de s'être passé très vite ! Quelques petites heures seulement après avoir indiqué se trouver à la maternité où le travail était sur le point de commencer, la jolie brune a partagé un premier portrait de famille avec Thomas et leur bébé. Le couple s'y dévoile tout sourire entourant le nouveau-né endormi dans les bras de sa maman. "Notre mini totem est arrivé. Bienvenue à notre petite boule d'amour Leyan qui apporte une dose supplémentaire de bonheur à toute la famille. Trop hâte de lui raconter la rencontre (sacrément originale) de ses parents ! La famille Koh-Lanta accueille officiellement un nouveau membre", a-t-elle légendé.