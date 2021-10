Candice et Jérémy (Koh-Lanta) en couple : ils franchissent une grande étape !

Entre eux, ce fut comme une évidence dès leur rencontre en 2016. Et ce, malgré le contexte particulier qu'était le tournage de Koh-Lanta, L'île au trésor. Car oui, c'est bien à ce moment-là que Candice et Jérémy ont craqué l'un pour l'autre. Après avoir (très) longtemps gardé leur idylle secrète, ils ont finalement officialisé leur couple en décembre 2018. Depuis, ils sont inséparables, faisant notamment rêver leurs communautés avec leurs voyages aux quatre coins du monde. Mais, dimanche 3 octobre 2021, le couple a annoncé franchir un nouveau cap dans sa relation.

"On s'installe ensemble. Je disais il y a quelques jours que la Covid avait changé mon mode de vie, et bien voilà le plus grand changement. Bientôt 5 ans que l'on est ensemble mais on n'avait pas encore notre 'chez nous' rien que tous les deux (à cause de tous les voyages notamment). Et bien c'est chose faite. En location pour l'instant ! Mais bientôt chez nous vraiment", a confié Jérémy en légende d'une tendre photo de lui et Candice, laquelle lui offre un bisous sur la joue, depuis leur nid douillet localisé à Vienne. De son côté, celle qui a été au casting de la saison All Stars 2021 de Koh-Lanta a partagé la même photo avec pour commentaire : "5 ans d'amour plus tard. Notre premier cocon d'amour. Je t'aime @jeremykohlanta."