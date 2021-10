Candice (Koh-Lanta) en couple avec Jérémy : 2 ans de secret avant l'officialisation, la raison révélée

20 ans, ça se fête ! Koh-Lanta célèbre son anniversaire avec une saison All Stars de haut niveau. Et parmi les aventuriers au casting, les téléspectateurs retrouvent la belle Candice, déjà vue en 2016 dans L'île au trésor puis en 2018 dans Le Combat des héros. L'occasion pour elle de donner de ses nouvelles à Purepeople.com. Sa nouvelle vie de business woman, son projet immobilier ou encore son couple avec Jérémy, lui aussi aventurier de Koh-Lanta... Candice se livre.

Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis votre première participation en 2016 ?

J'étais étudiante, à 100% dans le sport et le wakeboard précisément, je n'avais pas de petit copain. Aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise, j'ai mon centre de cryothérapie, je suis en couple avec Jérémy depuis 2016, je voyage, je fais toujours du wakeboard mais moins car ça me prenait du temps sans me faire gagner ma vie. En fait, beaucoup de choses ont changé.

Vous aviez confié avoir eu des soucis lors de l'ouverture de votre centre de cryothérapie, où en êtes-vous ?

Je ne sais pas si ça peut se régler parce que mon centre attire un peu les jalousies. Il y a des prises de faux rendez-vous pour me faire perdre un peu mon temps... Je reste toujours sur mes gardes. C'est le monde du travail, mais je n'ai pas cet esprit-là. Pendant la Covid, il y a un centre pas loin du mien qui était fermé pendant le confinement alors que moi j'avais fait des recherches et que la préfecture avait autorisé l'ouverture de mon centre. Alors j'ai appelé l'autre centre pour leur dire de faire les mêmes démarches pour leur éviter de perdre trop d'argent. L'entraide et la bienveillance, c'est plutôt ça mon état d'esprit.

Après des années d'amour, vous avez officialisé votre couple avec Jérémy en décembre 2018. Pourquoi avoir autant attendu ?

On repartait sur une aventure et on n'avait pas envie qu'on parle de notre histoire d'amour mais plutôt de nous comme aventuriers à part entière. On ne voulait pas que ça vire aux Feux de l'amour. On a préféré garder notre vie privée, privée et ne pas en parler. Mais tout le monde savait plus ou moins. On partait souvent en voyage ensemble, on faisait pas mal de choses tous les deux... Et c'est seulement après notre deuxième Koh-Lanta que l'on a officialisé notre relation.

Vous avez révélé sur les réseaux sociaux emménager ensemble ! Quelle serait la prochaine étape ?

Pour le moment, on est locataires. Mais on a acheté un appartement sur plans qui sera livré en 2022. La prochaine étape, ce sera d'aménager notre vrai chez nous à notre goût. On a aussi pour projet d'acheter une vieille maison de vacances et de la rénover. On aimerait être près de la mer, de l'océan et y avoir notre petit cocon. Et on verra par la suite si j'ai une demande en mariage... (rires).

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.