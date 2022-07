Koh-Lanta : Deux candidats enfin mariés, robe et photos de la cérémonie

Voilà une nouvelle qui vaut bien tous les totems ! Mathilde et Romain, deux anciens candidats de Koh-Lanta, se sont passés la bague au doigt. Ce vendredi 29 juillet, le couple a mis le cap sur la commune de Saint-André-des-Alpes dans les Alpes-de-Haute-Provence pour se marier, entouré de ses nombreux amis et de tous ses proches. Si monsieur était très élégant dans un costume sobre, la jeune femme avait quant à elle misé sur une robe blanche en lin très fendue toute simple mais non moins magnifique. Tenue qu'elle avait accompagnée de sandales dorées et d'un beau bouquet de fleurs jaunes. Bisous, sorties main dans la main de la mairie et regards tendres, aucun doute sur le fait que Mathilde et Romain ont passé l'un des plus beaux jours de leur vie.

Le 12 septembre dernier, Romain s'était jeté à l'eau en demandant la main de sa douce dans un décor de montagne comme l'avait dévoilé Mathilde sur son compte Instagram : "Tienne. Depuis le premier jour", avait-elle inscrit en légende. Quelques mois leur auront donc suffi pour préparer au mieux cette première cérémonie. Car selon les informations des proches dans leurs stories Instagram (voir diaporama), une autre fête est en préparation.

Sur l'une des photos prises des jeunes mariés sont inscrits leurs deux noms, accolés à la mention "Acte I". Ce 29 juillet ne devrait donc pas être la seule journée synonyme de grand bonheur pour Mathilde et Romain, pour qui le stress ne faisait que grimper au cours des derniers jours : "Tous les soirs en me couchant, je me répète que tout va bien se passer, a indiqué Mathilde. Pas parfaitement, parce que personne ne l'est, mais qu'importe. Que ce sont aux mariés de donner le ton, et qu'on va carrément donner le tempo. Qu'en vérité, à la toute fin, ce qui compte c'est qu'on s'aime ; qu'on soit entourés des gens qui nous aime et qu'on s'unisse pour l'éternité."

Avant de tomber dans les bras l'un de l'autre, les jeunes mariés partageaient leur vie avec d'anciens candidats. Romain était amoureux de Laureen, ex-aventurière de l'émission. Mathilde, quant à elle, avait formé un couple mythique avec Bastien, participant de la saison Koh-Lanta Cambodge, avant une douloureuse séparation. Si la belle brune avançait la télé-réalité comme cause de rupture, Bastien s'était permis de nuancer : "Ce n'est pas la télé-réalité le problème. C'est juste que quand j'ai eu toutes ces propositions-là, on en est venu à se poser, à se parler d'avenir. Moi, à mon âge, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec un boulot fixe, surtout avec les opportunités qu'on a aujourd'hui." Une sentence irrévocable.