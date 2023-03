Koh-Lanta : Enceinte pour la première fois, une candidate emblématique dévoile son baby bump !

Pour rappel, Mathilde Chevalier s'est révélée au grand public grâce à Koh-Lanta Cambodge. Au cours de ce tournage, la belle avait d'ailleurs rencontré Bastien, un autre candidat, avec qui elle a eu une courte histoire d'amour. Aujourd'hui, elle est néanmoins en couple avec Romain, lui aussi ancien candidat du célèbre jeu d'aventures (Koh-Lanta Thaïlande en 2016).

Mathilde et Romain ont finalement décidé d'officialiser leur relation en avril 2020, via un post Instagram, alors qu'ils se fréquentaient déjà depuis près d'un an ! Dans ses stories, la jeune femme avait alors pris l'initiative de partager de nombreuses photos d'eux, affichant enfin leur bonheur au grand jour. "Il s'en passe des choses en un an. C'est là que je suis censée rajouter ce n'est que le début ? Bon okay, il semblerait que ce soit le début alors. Hâte de voir ce qui vient après le début. Vivement le milieu du coup", s'enthousiasmait-elle sur son compte. Cette grossesse vient donc sceller un amour qui dure depuis deux ans et qui semble on ne peut plus solide !