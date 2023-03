Diaporama : Koh-Lanta : Enceinte pour la première fois, une candidate emblématique dévoile son baby bump !

Il s'agit de Mathilde, ancienne candidate de Koh-Lanta Cambodge en 2017. Mathilde de "Koh-Lanta" et Romain en couple - photo publiée le 6 avril 2020, sur Instagram © Instagram, mathilde

Sur la photo, elle semble très épanouie. Mathilde de "Koh-Lanta" et Romain en couple - photo publiée le 6 avril 2020, sur Instagram © Instagram, mathilde

6 / 15