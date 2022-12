Koh-Lanta : Un couple d'aventuriers bientôt parent, cris de joie et larmes lors de l'annonce

Dans les commentaires, les fans de Mathilde mais aussi les anciens candidats de l'émission n'ont pas hésité à adresser leurs félicitations au jeune couple, à l'image de Jesta Hillmann, devenue maman de deux enfants (Juliann et Adriann) avec Benoît, lui aussi ex-aventurier. Cyril, qui a participé à l'émission en 2019 ainsi que Jérémy et Candice ont également féliciter les futurs parents.

Pour rappel, Mathilde et Bastien ont officialisé leur relation en avril 2020, via un post Instagram. À cette époque, cela faisait déjà un an que les tourtereaux filaient le parfait amour ! Dans ses stories, la jeune femme avait alors partagé de nombreuses photos d'eux, plus heureux que jamais. "Il s'en passe des choses en un an. C'est là que je suis censée rajouter ce n'est que le début ? Bon okay, il semblerait que ce soit le début alors. Hâte de voir ce qui vient après le début. Vivement le milieu du coup", s'enthousiasmait-elle sur son compte. On leur souhaite tout le meilleur du monde !