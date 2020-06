Koh-Lanta : "Frustrée", Estelle Denis dénigre Inès, Denis Brogniart réplique

Fan de l'émission Koh-Lanta, Estelle Denis a assisté à la grande finale qui opposait Naoil et Inès le 5 juin 2020 sur TF1. Très déçue de ne pas voir Claude disputer l'ultime duel, la compagne de Raymond Domenech n'a pas pu s'empêcher d'interpeller l'animateur Denis Brogniart sur Twitter. Désappointée de voir Claude terminer troisième de l'aventure, l'animatrice invite même Denis à changer les règles de Koh-Lanta. "Question : Cher Denis Brogniart, n'est-il pas temps de faire évoluer la règle de Koh-Lanta : les 2 survivants des poteaux = les 2 finalistes ?" écrit-elle, visiblement agacée.

Cette règle c'est l'ADN de Koh-Lanta

Rapidement, Denis Brogniart a répondu à la publication d'Estelle : "Non chère Estelle car si tu établis cette règle quel est l'intérêt de gagner les poteaux de Koh-Lanta ? Et m'aurais-tu dit la même chose si Claude ton chouchou était tombé le 1er des poteaux ? Je ne pense pas. Je suis sûr que non ! Cette règle c'est l'ADN de Koh-Lanta."

Même si Inès est très méritante...

Pas totalement convaincue par la réponse de l'animateur, Estelle a ensuite proposé une autre solution à Denis. "Et si tu donnes par exemple un avantage d'une voix à celui qui gagne les poteaux ? Tu sais à quel point j'aime Koh-Lanta et je trouve que Naoil est une formidable gagnante. Mais c'est vrai que même si Inès est très méritante, la finale était un peu frustrante hier." Des propos qui risquent de faire plaisir à Inès, déjà fortement critiquée sur Twitter après la défaite de Claude.

J'ai toujours un faible pour les perdants en finale

Pour terminer, Estelle Denis a ajouté un petit mot pour complimenter Claude... mais pas très flatteur pour son chéri Raymond Domenech. "Décidément, j'ai toujours un faible pour les perdants en finale" a-t-elle écrit, faisant ainsi allusion à Claude mais aussi à son compagnon, ancien sélectionneur de l'équipe de France qui avait perdu en finale lors de la Coupe du monde 2006. Pour le moment, Raymond et Claude n'ont pas réagi à cette publication...