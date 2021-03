Koh-Lanta interdit dans Quotidien ? Nouvel échange avec la prod', Etienne Carbonnier s'explique !

Dans Quotidien lundi 15 mars 2021, Etienne Carbonnier annonçait ne plus pouvoir utiliser les images de Koh-Lanta et donc qu'il ne débrieferait pas le premier épisode des Armes secrètes. Alexia Laroche-Joubert, patronne d'ALP (Adventure Line Productions, société productrice de l'émission de survie de TF1), indiquait de son côté n'avoir jamais interdit à Quotidien l'utilisation de vidéos Koh-Lanta. "Déontologiquement, j'espère que ce soir, dans Quotidien, ils vont faire un rectificatif à l'antenne", déclarait-elle dans TV Mag au lendemain de l'annonce du chroniqueur. Et elle a été entendue : mardi 16 mars 2021, à l'antenne de Quotidien, Etienne Carbonnier s'est expliqué.

"J'ai une bonne nouvelle : hier je vous ai dit que la prod de Koh-Lanta ne jouait plus le jeu, c'était un peu chéro quoi, et bien on s'est parlés aujourd'hui, et c'est ok entre nous, accord commercial entre eux et nous, carrément avec Koh-Lanta, ça veut dire que lundi prochain, on débriefe Koh-Lanta, je suis ravi", lance Etienne Carbonnier aux téléspectateurs de Quotidien. Yann Barthès, aux commandes du programme, se réjouit à son tour d'un "super". Tout rentre finalement dans l'ordre entre Quotidien et Koh-Lanta !

Rappelons qu'au départ, le jeune chroniqueur assurait que la production de Koh-Lanta "n'autorisait plus" le show de TMC à débriefer du jeu d'aventure. "Ils ne veulent plus trop jouer le jeu", ajoutait-il. Sans plus attendre, Alexia Laroche-Joubert a joui de son droit de réponse auprès de nos confère de TV Mag. "Je ne peux pas imaginer que Bangumi, la société de production de Quotidien, estime que tout leur est dû gratuitement. J'espère qu'il s'agit juste d'un problème de communication en interne chez eux, avait-elle déclaré. Nous avons un service dédié qui s'occupe de vendre les images de nos programmes aux autres productions avec la spécificité pour nous de devoir reverser de l'argent aux ayants droit du format. Quand Quotidien nous a contactés pour nous demander d'utiliser des images de Koh-Lanta dans Le Canap, j'ai accepté. Et comme toutes les émissions du groupe TF1, nous leur faisons un tarif préférentiel."

Par ailleurs, Bangumi s'était dite "prête à payer les images de Koh-Lanta, mais pas à des prix prohibitifs", auprès de Puremédias. Ce serait "une question de principe plus que d'argent selon la boîte de prod".