Koh-Lanta : l'émission de TF1 à l'origine de "beaucoup" de ruptures

Depuis sa participation à Koh-Lanta en 2004, Amélie Grégoire a complètement changé de vie. Les téléspectateurs la découvraient à l'âge de 25 ans elle qui était animatrice de centre aéré. Végétarienne, elle a marqué les esprits en tenant jusqu'au 37e jour d'aventure, non sans mal puisqu'elle perdait sept kilos dans la foulée.

Depuis, Amélie s'est consacrée au bien-être et au sport. Elle est aujourd'hui une coach sportive épanouie. Pourtant, la jolie blonde a mis du temps à se remettre de son aventure. Notamment en raison de son physique qu'elle ne reconnaissait plus. Mal dans sa peau, elle se retrouve perdue comme elle le confie lors d'une interview accordée à TV Magazine. "À mon retour, je ne savais pas quoi faire professionnellement. J'avais rapidement arrêté la coiffure et j'avais également eu une remise en question au niveau de ma vie privée." C'est pourquoi elle prend la décision radicale de quitter celui qui partage sa vie. "Je n'avais plus du tout de sentiment pour lui. Je me dégoûtais tellement que je voulais rester seule et ne plus voir personne."

Amélie Grégoire est d'ailleurs loin d'être un cas unique. Selon elle, nombre de candidats se sont retrouvés célibataires une fois leur retour en France. "Beaucoup de candidats de Koh-Lanta prennent la décision de se séparer de leur conjoint après le jeu." On se souvient par exemple de la rupture entre Thomas (Koh-Lanta 2017) et sa petite-amie. Mais qu'à cela ne tienne, Amélie a depuis retrouvé l'amour dans les bras d'un homme qu'elle rencontré à l'école de sport. "J'ai entamé une nouvelle relation de couple avec quelqu'un qui passait le concours en même temps que moi. C'était stimulant de travailler ensemble sur un objectif commun. Et j'ai repris une vie sociale normale." Tout est bien qui finit bien donc !