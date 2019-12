Koh-Lanta : Les psy "pas d'une grande aide" ? Une candidate balance

Il y a quinze ans, l'émission d'aventure Koh-Lanta en était encore à ses débuts mais cherchait déjà à se renouveler. La quatrième saison du jeu de TF1 formait alors des équipes inédites avec les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Après quarante jours d'aventure, c'est Philippe qui était sacré grand vainqueur. Mais parmi les seize candidats, il y en a une qui a marqué les esprits. Il s'agit d'Amélie Grégoire.

A l'époque de sa participation, la jeune femme n'a que 25 ans. Sa particularité : elle est végétarienne. Un challenge relevé non sans peine par la candidate, éliminée au 37e jour d'aventure, puisqu'elle avait perdu 7 kilos.

Des années ont passé depuis cette édition au Panama et nos confrères de TV Magazine ont pris des nouvelles d'Amélie. L'occasion pour la jeune femme de revenir sur sa difficulté à reprendre le cours de sa vie. "J'avais mis plus d'une année à m'en remettre physiquement, cela avait été très difficile", explique-t-elle. "Je n'arrivais plus à stabiliser mon poids correctement, je faisais le yo-yo. Je n'arrivais plus à me remettre assidûment au sport, je manquais de motivation. Je faisais 50 kilos en partant au Panama, j'en avais perdu sept donc il ne me restait plus grand-chose."

Amélie confie même qu'elle ne supportait plus son corps et souligne l'absence de suivi de la part des psychologues du programme de survie : "J'étais vraiment mal dans ma peau et je n'avais pas trouvé les psychologues de la production d'une grande aide, déplore-t-elle. Personnellement, ils n'avaient pas su me rassurer. Et nous n'avions pas eu de conseils diététiques après le tournage, nous étions rentrés chez nous sans repères."

Malgré tout, la jolie blonde a fini par se retrouver et évolue désormais en tant que coach sportive. "Je me suis spécialisée dans les cours de danse et de Pilates. Je travaille dans le domaine du bien-être que ce soit avec des méthodes zen comme avec des exercices plus dynamiques comme la zumba, le poundfit ou le strong", détaille-t-elle. Et lorsqu'on lui demande si elle serait intéressée pour rejoindre le casting All Stars, sa réponse est catégorique : "Jamais ! Cela restera une belle expérience, je ne regrette pas de l'avoir fait, mais ce n'est pas quelque chose que je souhaite faire une deuxième fois."