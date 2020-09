Koh-Lanta : Les tatouages des candidats en hommage à l'émission

Visiblement, participer à Koh-Lanta marque une vie ! Plusieurs candidats du célèbre jeu de TF1 sont même allés jusqu'à se faire tatouer en souvenir de leur incroyable aventure. Purepeople.com vous propose de faire le tour des tatouages les plus fous.

PHILIPPE ET LAURENCE

Philippe et Laurence ont tous les deux participé à l'édition 2010 de Koh-Lanta et leur aventure a visiblement été marquée par un animal venimeux : les scorpions. Philippe a dédié au fameux arthropode à aiguillon un tatouage XXL sur l'épaule, alors que Laurence a préféré un modèle plus petit, situé dans le haut du dos et accompagné de "KL 2010 Vietnam". Au magazine Télé Star, la blonde avait expliqué : "C'est un souvenir du scorpion que j'ai mangé là-bas, lors d'une épreuve mémorable. Je l'ai fait faire un an après mon retour."

MARTIN

Martin, qui est passé à deux doigts de la victoire lors de sa saison en 2011, intitulée Raja Ampa, a de son côté fait inscrire sur son avant-bras les coordonnées GPS de l'île. Lors de son retour en 2014 pour la Nouvelle Édition, les téléspectateurs avaient eu l'occasion de découvrir distinctement ce bel hommage.

FLORENCE

Comme on a pu le voir à de nombreuses reprises dans les différents épisodes de la saison à laquelle elle a participé, Florence a une île dessinée sur une épaule. Un tatouage réalisé alors qu'elle n'était âgée que de 16 ans. Histoire de lui donner une seconde jeunesse, la participante à l'édition 2011 et 2014 a eu l'idée de le compléter en y ajoutant deux lettres plus qu'équivoques : "K" et "L".

SARA

La warrior Sara, vue trois fois dans le programme de la Une (en 2012 pour Koh-Lanta : Malaisie, 2014 pour Koh-Lanta : Nouvelle Édition et 2020 pour Koh-Lanta : L'Île des héros) est une fana de tattoos. C'est donc tout naturellement qu'elle a comblé le haut de son épaule en faisant inscrire la devise du jeu : "Force, courage et honneur." Six ans plus tard, malgré son passage écourté par un abandon médical, Sara "Croft" a voulu garder une trace de son nouveau passage dans l'émission. Elle s'est donc fait tatouer l'année "2020" ainsi qu'un visage ethnique faisant penser à celui de certains totems du programme sur son avant-bras.

ALEXANDRA

Après la diffusion de la dernière édition de Koh-Lanta : L'Île des héros, en mars dernier, Alexandra s'est rendue chez son tatoueur afin d'avoir un souvenir de son passage. Et elle n'a pas tardé à dévoiler le résultat à ses fans, sur Instagram. En photo, elle a dévoilé son oeuvre corporelle, placée sur l'un de ses avant-bras, qui représente un totem de Koh-Lanta et les lettres "K", "L". La prof' de fitness a également inscrit le chiffre "31" pour se rappeler le nombre de jours où elle est restée en compétition, aux îles Fidji.

FRÉDÉRIC

Frédéric, gagnant de Koh-Lanta Cambodge, a opté pour une oeuvre corporelle en hommage à sa victoire : une boussole de la course d'orientation, accompagnée du fameux poignard qui lui a permis de se qualifier pour l'épreuve finale des poteaux.

PASCAL

Pascal Salviani de Koh-Lanta 2016 a également opté pour une grosse boussole à sa sortie du jeu, sous laquelle est notée une inscription en thaï. Tout un symbole pour le candidat sulfureux et emblématique qui a participé au tournage en Thaïlande.

SÉBASTIEN

Sébastien, le candidat jugé arrogant et ex-Rouge membre du jury final dans Koh-Lanta Fidji diffusée en 2017, a quant à lui souhaité faire honneur à son aventure en se tatouant, tout simplement, le nom de l'émission en très gros, sur l'avant-bras gauche, et un Fidji plus discret à l'encre rouge.