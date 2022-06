Koh-Lanta : Pipi sur le poteau, chute simultanée... Les pires fails de l'épreuve

Ils étaient vingt-quatre dans Koh-Lanta, Le Totem maudit. Ils ne sont désormais plus que quatre à accéder à la mythique et dernière épreuve du jeu : Jean-Charles, Géraldine, François et Bastien. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Après avoir passé plus d'un mois dans des conditions de survie, le quatuor a pour mission de tenir le plus longtemps possible sur des poteaux plantés en plein océan. Un exercice qui demande une grande concentration, de l'équilibre... et qui met parfois les aventuriers dans tous leurs états !

Si certains ont tenu des heures durant sur leur poteau, d'autres ont été victime de petits incidents. C'est ainsi que deux apprentis Robinson ont réussi à atteindre la toute fin de Koh-Lanta... pour finalement réaliser les pires records de l'histoire de l'épreuve ! Francis (saison 5, en 2005) ainsi que François-David (saison 6, en 2006) n'ont pas tenu bien longtemps en équilibre. En effet, les deux hommes ont chuté en moins de 2 minutes ! Une prouesse bien loin de celle d'Amel, gagnante de la deuxième saison, qui a tenu 5h17 sur une première version des poteaux.

Quelques saisons plus tard, un autre fail a affolé les téléspectateurs. En 2017, dans Koh-Lanta Fidji, les trois finalistes étaient devenus des amis proches. André, Magalie et Tiffany étaient alors ravis de disputer cette dernière épreuve les uns contre les autres. C'est ensemble qu'ils ont passé l'aventure, et ensemble qu'ils l'ont terminée, donc ! Et on ne croit pas si bien dire : après plus de 2 heures d'épreuve, le trio tombe en même temps, à une poignée de secondes d'écart !

Se tenir debout si longtemps en plein soleil (ou parfois sous la pluie), avec seulement de l'eau à disposition dans la gourde n'est pas chose aisée. C'est d'ailleurs à ce moment que des envies pressantes se présentent... Ils sont plusieurs à s'être uriné dessus en plein jeu ! En 2010, dans une édition All Stars où d'anciens candidats affrontaient des sportifs connus, Grégoire a pris le risque de tourner le dos à la caméra afin de se soulager en plein océan ! Idem pour Jérémy (L'île au trésor, en 2016) s'est fait "trois fois pipi dessus", tout comme Benoît gagnant de la même édition !