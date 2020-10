Koh-Lanta, soirée arrosée et "capotes" ? Souvenirs étonnants de deux ex-candidats

Vendredi 17 octobre, TF1 diffusait un nouvel épisode de Koh-Lanta, Les 4 Terres. La soirée a été marquée par la réunion des ambassadeurs, au cours de laquelle Hadja et Loïc ont éliminé Marie-France, et le départ d'Hadja au conseil de la tribu réunifiée. De quoi raviver de jolis souvenirs pour Maud et François-Xavier, ambassadeurs en 2002 lors de leur saison baptisée Koh-Lanta : Nicoya et tournée au Costa Rica.

À l'époque, la réunion des ambassadeurs ne ressemblait pas à celle que les téléspectateurs connaissent aujourd'hui. Denis Brogniart désignait deux aventuriers de chaque tribu. Toutefois, pas question d'éliminer l'un des leurs ou d'aller à la boule noire. Les heureux élus avaient pour seule mission de désigner sur quel camp se déroulera la réunification. Et pour avoir rempli ce rôle d'ambassadeurs, Maud et François-Xavier avaient eu la chance de partager un repas et de prendre une douche dans un superbe coin de paradis en pleine jungle au Costa Rica.

Maud et François-Xavier "saouls" dans Koh-Lanta

Sur Instagram, en marge de la diffusion du nouvel épisode de Koh-Lanta, Les 4 Terres, Maud a partagé de doux souvenirs de ce moment inoubliable passé avec François-Xavier. Sur ces images, le duo, cheveux encore mouillé après un coup de shampoing, échange durant un dîner et sirote ce qui semble être une bien délicieuse boisson. "Moi je me souviens des capotes qu'ils avaient planqué dans la tente... Mais on n'en a pas eu besoin hein !?", lance François-Xavier. Et Maud de répondre : "Dans tes chaussures ! Et l'apéro ? On était complètement saouls." C'est ainsi que les internautes apprennent que les deux candidats ont bu de l'alcool et eu à leur disposition des préservatifs durant cette folle soirée. A moins que ce ne soit une blague de leur part ?