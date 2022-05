Koh-Lanta : Triste message d'une aventurière après la mort de son jeune compagnon...

Mardi 10 mai 2022, TF1 diffusait un nouvel épisode de Koh-Lanta, Le Totem maudit. Une soirée, toujours présentée par Denis Brogniart et au cours de laquelle Anne-Sophie a été éliminée. Le lendemain, l'heure n'est plus à la rigolade pour une ancienne aventurière du célèbre jeu... En effet, Morgane, révélée au grand public en 2008 lors de sa participation à Koh-Lanta, édition tournée aux Philippines, célèbre un bien triste anniversaire.

La jolie rousse, également vue dans Les Reines du shopping et Le Sens de l'effort, où elle accompagnait son fils Carlos en décrochage scolaire, se saisit de son compte Instagram ce mercredi 11 mai 2022. Elle partage alors une photo sur laquelle elle prend la pose auprès de David, son amoureux décédé également père de son petit dernier Pacôme (2 ans). Les amoureux, complices sirotent un cocktail. Un douloureux souvenir pour Morgane... "Il y a des dates qui font plus mal dans l'année... Joyeux anniversaire my love, tu es là chaque jour près de nous. Forever", écrit-elle en légende. En commentaires, les internautes sont nombreux à la soutenir.