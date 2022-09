Koh-Lanta : Un ancien candidat bientôt papa pour la 1ère fois, sa belle compagne vend la mèche

Les internautes et fans de Koh-Lanta ont eu le droit à une belle surprise sur Instagram il y a quelques jours. Ils ont appris qu'un candidat de la dernière saison, intitulée Le Totem maudit et diffusée en début d'année, accueillera prochainement son premier enfant. Il s'agit de Maxime, ce gérant de portefeuille de 33 ans vivant entre Paris et Bruxelles.

Le charmant brun attend cet heureux événement avec sa compagne Romane, une belle blonde aux yeux clairs et sportive comme lui. C'est d'ailleurs elle qui a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. "Prêt pour une nouvelle aventure ?", a-t-elle demandé à sa communauté en partageant des photos d'elle, le ventre à l'air. Difficile encore d'apercevoir un baby bump mais, la main de Romane délicatement posée sur son bidou naissant ne laisse aucun doute concernant sa grossesse.

Ainsi, en commentaires, les internautes se sont empressés de la féliciter. "Trop trop génial ça", "Quelle beauté ça va être", "Oww dingue, félicitations !", "Trop heureuse pour vous", "Tellement tellement hâte de vous voir dans cette nouvelle aventure tous les trois!", "J'ai déjà hâte de rencontrer ce mini toi", s'enthousiasme-t-on.

Romane a également reçu les bons sentiments de Colin et Louana, qu'elle a rencontré via son chéri Maxime car ils faisaient eux aussi partie de la dernière saison de Koh-Lanta. Ils sont depuis restés très proches et, justement, Louana et Maxime sont actuellement ensemble ainsi qu'avec Marie et Fouzi pour relever le défi de traverser la randonnée la plus dure d'Europe dans les montagnes Corse.