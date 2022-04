Maxime (Koh-Lanta) en couple : vidéo avec sa compagne, une jolie sportive

Si l'aventurier se fait plutôt discret quant à ses amours, de son côté l'heureuse élue de son coeur semble plus démonstrative, sur les réseaux sociaux du moins. Leur première photo ensemble date d'octobre 2016. Maxime et sa charmante compagne dont le prénom n'est pas révélé prennent la pose "fous d'amour" lors d'un instant câlin. L'été suivant, en juillet 2017, les amoureux s'affichent à bord d'un bateau sur la Seine. Une scène romantique à souhait ! Et depuis, ils n'ont cessé de se retrouver à deux à travers différents paysages. En effet, Maxime et sa chérie ont visité le Pérou, la Corse et même les Alpes ! Déjà (au moins) six ans d'amour pour le couple. Et peut-être bien des projets ensemble...

Pour l'heure, l'objectif premier de l'aventurier reste d'aller au bout de Koh-Lanta, Le Totem maudit et pourquoi pas d'en ressortir grand gagnant. Et dans ce projet, nul doute que sa compagne est sa première supportrice...