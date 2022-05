Louana (Koh-Lanta) a tout quitté à son retour ! Elle s'explique... (EXCLU)

Mardi 17 mai 2022, TF1 diffusait un nouvel épisode de Koh-Lanta, Le Totem maudit. Les aventuriers encore en lice étaient divisés en cinq binômes. C'est ensemble qu'ils gagnent et ensemble qu'ils perdent. Louana a fait les frais de cette règle du jeu. En effet, au conseil, c'est Maxime qui a été éliminé. Mais, étant en duo avec lui, la jeune femme a été entraînée dans cette chute. Auprès de Purepeople.com, l'aventurière au joli palmarès se confie sur cette expérience. La trahison d'Ambre et François, sa relation compliquée avec Maxime ou encore son retour compliqué à la réalité, Louana balance sans filtre.

Comment avez-vous vécu votre départ ?

Forcément un peu triste de partir. J'en avais encore dans la réserve et j'avais le mental pour aller plus loin. J'avais un sentiment d'inachevé. J'ai aussi eu un sentiment de trahison parce que je pensais que l'alliance des verts était très forte. J'étais cheffe des rouges, j'ai été aux ambassadeurs, j'ai assumé mon rôle. Donc j'ai eu une grosse déception. François a dit au conseil qu'il préférait sauver deux belles personnes (Fouzi et Géraldine, NDLR). C'est Koh-Lanta ! C'est un jeu de stratégie, sportif mais aussi humain et parfois on fait des choix en fonction du feeling, des sentiments plus qu'au mérite, c'est comme ça.

Que se passe-t-il dans votre tête lorsque les bulletins au nom de Maxime se multiplient ?

Je comprends vite que c'est Maxime qui sera éliminé. Parce qu'on avait fait des calculs avant et il ne devait pas y avoir autant de bulletins à son nom. Au bout du troisième, quatrième, j'ai compris.

En avez-vous voulu à François et Ambre d'avoir voté contre votre binôme ?

Sur le moment, bien sûr. Je me suis sentie trahie, déçue, énervée. Je n'ai pas compris. Avant le conseil, le temps est très très long : on a toute une journée, la soirée et la journée du lendemain. On était tous épuisés et j'ai été voir François dans la forêt plus tôt. Je lui ai dit : "Dis-moi les choses. Je n'ai pas envie de galérer à chercher un collier toute la journée. Dis-moi si je suis en danger ou pas." Et il y a eu de la manipulation, de la trahison. Ça fait partie du jeu et ils ont très bien joué. Mais je leur en ai voulu parce que j'étais quand même leur alliée et que moi, j'aurais tout fait pour les protéger. Ils m'ont regardé dans les yeux en m'assurant que j'étais protégée.

D'après vous, pourquoi vos camarades ont-ils éliminé votre duo ?

Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis forte sur les épreuves, mais je pense que ça joue. On sait très bien que les aventuriers les plus forts, ceux qui se démarquent vraiment, sont plus en danger que d'autres. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est pour ça, mais il faut le prendre en compte. Aussi, aux ambassadeurs, j'étais porte-parole des rouges. J'étais censée protéger Colin. Les rouges n'ont pas tenu la parole que j'avais donnée, donc forcément à l'élimination de Colin, les jaunes, notamment Olga et peut-être Bastien, m'en ont voulu. Ca m'est retombée dessus, j'ai été mise en porte-à-faux. Et puis j'étais en binôme avec Maxime, qui était sur la sellette depuis plusieurs conseils.

Pourquoi avoir choisi de donner le vote noir à Nicolas ?

Il fallait aller très vite. J'avais du mal à réfléchir. C'était impensable pour moi de le céder à Ambre ou François après leur trahison. Et à ce moment-là, je ne savais pas que Nicolas était au courant de cette stratégie, je pensais qu'il me suivait réellement pour me sauver. Je le voyais comme le seul qui ne m'avait pas trahie. Mais sur le coup je n'avais pas la lucidité.

Vous semblez ne pas vous entendre avec Maxime depuis le début. Que s'est-il passé ?

Je ne dirai pas ça. Le montage donne beaucoup l'impression que je ne m'entends pas avec Maxime. Mais je tiens à préciser qu'il y avait une réelle communication entre nous. On était comme chien et chat. Il y avait beaucoup de tensions, on avait du mal parfois à communiquer mais on parvenait à mettre les choses à plat. Quand je me prenais la tête face à l'écran, je me prenais aussi la tête avec lui dans la forêt en face-à-face et on remettait les choses en place. Aujourd'hui, c'est la personne que j'ai le plus régulièrement au téléphone. On a gardé un très bon contact, on s'appelle tout le temps. Peut-être que les plus belles amitiés commencent par un brin d'animosité (rires) !

Sur les réseaux sociaux, vous êtes qualifiée d'"hypocrite", "insupportable" notamment envers Maxime. Qu'en pensez-vous ?

Je reçois 95% de messages bienveillants. Le reste, c'est de la critique. Ça doit arriver, on passe tous par là. Si j'élimine Yannick, j'ai ses fans sur le dos etc. Si on me pense hypocrite, très bien. Je préfère lâcher prise. J'estime avoir été intègre à mes valeurs, respectueuse. Je suis restée plus ou moins droite dans mes bottes, je pense. Il y a le montage aussi qui joue, je suis loin d'être la seule à jouer ce jeu avec Maxime. Je rappelle que Pauline et Ambre avaient du mal à le supporter et au-delà des filles, Fouzi a aussi fait des réflexions par rapport à Maxime. Aujourd'hui, je m'entends très bien avec Maxime mais sur le camp, il y a eu des moments où il était pénible, monsieur Touche à tout... Il prenait beaucoup de place et ça avait tendance à énerver. Peut-être qu'il avait du mal avec la faim, avec la gestion des émotions aussi. Si Jean-Philippe n'était pas sorti à cause de ses pieds, Maxime n'aurait jamais poursuivi l'aventure. Et il en est conscient.

Qu'est-ce qui a été le plus dur sur l'aventure ?

Sans hésitation, la faim ! La météo vient en second plan. L'humidité, la pluie, c'est vrai que c'est très fatigant. C'est même le pire ennemi d'un aventurier sur Koh-Lanta. Mais la faim, c'est terrible. Je préfère manger un burger sous la pluie qu'avoir du soleil mais rien à manger. La nourriture, ça recharge vraiment les batteries. La vraie vraie faim arrive au bout de 12 jours environ. On commence à marcher comme des zombies, à ne plus avoir de lucidité... Même lacer ses chaussures devient compliqué. C'est aussi terrible pour le mental parce qu'on ne pense qu'à ça. J'aurais rêvé d'un Koh-Lanta avec un peu plus de confort à ce niveau-là.

Quel a été votre premier geste au retour ?

Manger mon plat préféré, des pâtes au saumon !

Comment s'est déroulé le retour à la réalité ?

Ça a été très compliqué au niveau du bruit. J'ai eu beaucoup de mal à me réacclimater au monde. Tout était trop bruyant : la météo, les gens, la tondeuse à gazon dehors, les ambulances, la circulation... Tout son était très agressif pour mes oreilles. Alors quand je suis rentrée, j'ai quitté Paris pour passer une petite semaine chez ma mère dans sa maison dans le Sud de la France, à la campagne. J'ai essayé de me remettre un peu au vert et d'y aller doucement.

Votre maman avait-elle honoré la liste de courses que vous aviez faite au téléphone durant le jeu ?

Evidemment, ma mère avait acheté tout ce que je voulais ! J'étais en roue libre de la fin du tournage en novembre jusqu'en janvier ! Il y a beaucoup d'amis qui sont venus avec des plats entiers, on a fait des buffets à volonté... Je n'ai fait que manger, manger, manger et profiter de mes proches. En plus c'était les fêtes de Noël, donc j'ai bien profité de mes repas ! J'ai perdu 6 kilos pendant Koh-Lanta. Ce n'est pas énorme, mais je suis un petit gabarit. Je fais 1m65 et je pesais 55 kilos avant le tournage, j'avais pris un petit peu de poids exprès. Donc 6 kilos c'est beaucoup pour mon poids et ma taille. Et là j'ai repris mon poids de forme, j'ai peut-être un petit kilo en trop mais je le vis bien. Je me suis remise au sport en février, avec l'été qui arrive...

Vous êtes en couple avec un certain Maxime. Comment a-t-il vécu la séparation durant le jeu ?

Il était un peu triste d'être tout seul. La production envoie chaque semaine des nouvelles pour dire que tout va bien, mais sans plus de détails. Il était impatient. Après, quand il a vu que je ne rentrais pas, il était quand même super content et fier de moi de voir que je passais la réunification. Il faut savoir qu'il ne sait absolument pas jusqu'où je vais dans l'aventure, je n'ai rien dit à personne. Donc il était triste parce que deux mois c'est long et je lui ai manqué. Mais il était aussi content parce qu'il sait que Koh-Lanta est un rêve pour moi depuis des années, j'avais déjà passé le casting en 2018. Et aujourd'hui je ressens beaucoup de fierté dans ses yeux lors de la diffusion.

Quels sont vos projets ?

Côté pro j'ai pris un peu de recul. Je suis passionnée par l'immobilier, je ne veux pas changer de branche. Mais je suis à mon compte, alors je me permets de ralentir. Je veux profiter de mon été et reprendre à partir de septembre. J'ai des projets sportifs comme partir en vacances avec des aventuriers, faire le GR20 de Corse en août, le marathon des sables l'année prochaine, le rallye des gazelles avec une aventurière... J'ai aussi le projet de partir deux semaines en octobre au Sénégal pour aider une association humanitaire. Pour l'instant, rien n'est concret au niveau des dates. Mais une chose est sûre : Koh-Lanta m'a donné encore plus soif d'aventures. Donc forcément, un prochain Koh-Lanta, ça me parle aussi.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.