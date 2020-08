Koh-Lanta : Un ancien candidat bientôt papa pour la 2e fois

Nicolas avait marqué la saison du jeu de TF1 intitulée La guerre des chefs. À l'époque, il avait même suscité la colère des internautes en s'emportant contre un camarade, le menaçant de violences physiques. Un comportement jugé déplacé qui lui a valu de vives critiques sur les réseaux sociaux. "C'est abusé ! J'ai reçu des insultes, des menaces sous mes photos et en messages privés. C'est incroyable la méchanceté des gens qui ont du mal à comprendre le jeu, déclarait-t-il pour Purepeople. Répondre, se défendre, c'est donner de l'importance à ces choses. Je supprime et basta, il faut prendre du recul. Derrière son ordinateur, c'est très facile de critiquer et d'être menaçant. Les personnes vraies, on les rencontre dans la rue !"

Le jeune homme belge avait par la suite été éliminé lors d'un Conseil à l'issue d'une épreuve surprise au bout de 33 jours sur l'île.

Félicitations aux jeunes parents !