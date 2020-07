Naoil (Koh Lanta) très enceinte : détente à la plage avant l'accouchement

Plus que quelques semaines avant l'accouchement ! Prévu pour début septembre, le bébé de Naoil et de Greg ne devrait plus tarder à voir le jour. En attendant, la gagnante de l'émission Koh-Lanta, l'île des héros profite du soleil avec son mari. Acolyte de Moussa, Alexandra et Inès dans le jeu de survie de TF1, Naoil a partagé son après-midi détente à la plage dans des vidéos postées le 18 juillet 2020 sur son compte Instagram.

Sur ces images, on découvre l'imposant baby bump de la boxeuse. Habillée d'un maillot de bain noir à froufrous, d'un paréo et d'un chapeau, la coach sportive peut également compter sur le soutien de celui qu'elle surnomme son "porteur de sac" (dixit son époux, Greg) pour transporter toutes ses affaires.

Enceinte d'un petit garçon, Naoil va réaliser l'un de ses rêves les plus chers en devenant maman. Un rêve bientôt réalité que Naoil a tenu à immortaliser en se faisant photographier tout au long de sa grossesse. L'ancienne candidate de Koh-Lanta a d'ailleurs partagé de nombreux shootings, dont un réalisé par la photographe Sandra Da Silva. En légende de clichés publiés le 6 juillet 2020, elle écrivait : "J'ai toujours rêvé d'être maman et pour mon premier enfant je voulais un souvenir de ma grossesse, de mon corps, de mes formes, de cette chance que la vie me donne."

D'abord déstabilisée à la vue des changements physiques que sa grossesse entraînait sur son corps, Naoil expliquait qu'elle finalement avait accepté ses petits kilos en trop, simples détails en comparaison avec la bénédiction qui lui était offerte de donner la vie. "Étant sportive depuis toujours et ayant eu le corps qui allait avec, il a été compliqué pour moi au début d'accepter ce changement corporel, bien que la joie de porter un enfant était là. Mais aujourd'hui rien ne m'importe plus que mon ptit bout qui grandit en moi." écrivait-t-elle, avec déjà beaucoup d'amour.