Koh-Lanta : Un aventurier bientôt papa pour la 2e fois, annonce originale en photo !

La petite famille propose un montage de cette photo, à la façon de l'affiche d'un film qui s'appellerait Enceinte 2, la famille s'agrandit. Un long-métrage (et surtout une naissance) prévu pour novembre 2021 "écrit et produit par Aubin Bligny et Elea Cantau avec la participation de Noré Bligny dans le rôle du grand frère". "Voilà ! Je vous avais parlé de mes projets 2021 ! Voilà le plus important, notre second enfant avec Elea. Pour nous le film continue et dans l'épisode 2 un personnage fait son apparition ! Dans le rôle du grand frère, nous avons casté le meilleur : Noré ! Nous sommes très heureux de partager cette nouvelle avec vous", écrit Aubin en légende de ce post original.

En commentaires, les internautes sont déjà nombreux à féliciter le couple pour l'arrivée prochaine, en novembre, de leur deuxième bébé. Pour l'heure, l'ancien camarade de Mathieu et Alix chez les bleus du Sud dans Koh-Lanta n'a pas révélé le prénom ni même le sexe du bébé.

Toutes nos félicitations à Aubin, son amoureuse Elea et leur petit Noré pour la naissance à venir du nouveau bébé dans la petite famille.