Koh-Lanta 2020 - Mathieu "choqué" : "Des mots forts et méprisants" sur le camp

Mathieu a été éliminé de Koh-Lanta, Les 4 Terres vendredi 18 septembre 2020. Un départ surprise pour l'aventurier du Sud qui ne se doutait pas une seconde qu'Aubin possédait un collier d'immunité... Pour Purepeople.com, ce coureur professionnel d'ultra trail de 31 ans revient sur son aventure, évoquant les bons comme les mauvais moments.

Qu'avez-vous pensé lorsque Aubin a sorti son collier d'immunité ?

Ça a été une énorme surprise, déjà, qu'il ait un collier. Puis il y a eu la deuxième surprise qui a été le choc de voir mon nom sur le papier. C'était totalement impossible pour moi. Sur le coup, je lui en ai énormément voulu. Mais avec le recul, plus du tout. C'est un jeu et puis aujourd'hui, on a une relation saine avec Aubin. Mais sur le coup, je lui en veux parce qu'il me trahit totalement et il trahit l'équipe en même temps, dans le sens où on s'était dit qu'on devait mener le Sud le plus loin possible en choisissant d'éliminer les éléments les plus faibles sur les épreuves. Malheureusement, c'était lui l'élément le plus faible à ce moment-là. Il le savait, il l'a dit plusieurs fois. Mais éliminer un des bons éléments qui pousse l'équipe, ce n'était pas un choix logique ni juste. Ce n'était pas agréable pour moi.

Aviez-vous des doutes quant à un possible collier qui traînait dans le sac d'un aventurier ?

Sincèrement, je ne pensais pas que le collier avait été trouvé. Mais avec le recul, je pense que j'ai été un petit peu naïf. Les dernières heures avant le conseil, il cherchait peu le collier. Alors que quelqu'un qui est en danger fouille jusqu'à la dernière minute. Je ne me doutais pas qu'il l'avait. D'ailleurs si j'avais pensé qu'il l'avait eu, j'aurais peut-être tenté une alliance avec d'autres personnes pour mettre un deuxième vote sur quelqu'un pour protéger finalement ceux avec qui j'avais l'alliance, par sécurité.

Sur le camp, il y a eu des mots forts et méprisants

Comment décririez-vous l'ambiance dans l'équipe du Sud ?

C'est une ambiance vraiment joyeuse et joviale. J'ai été agréablement surpris malgré la difficulté que l'on peut vivre sur le camp, avec la fatigue et ce qui s'ensuit, de voir qu'on garde malgré tout un état d'esprit de blague, joyeux. On a beaucoup ri sur le camp, et c'est ce que je retiens le plus.

Carole avait confié que vous étiez le seul à lui adresser la parole...

C'est vrai que je lui parlais plus que les autres. Après, je trouve qu'elle exagère quand elle dit que les autres ne lui parlaient pas du tout. Ils lui parlaient un petit peu, mais j'avais quand même plus d'échange avec elle qu'eux.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous sur le camp ?

Le plus dur pour moi, c'était l'humain. J'ai vécu des attitudes humaines qui m'ont fait beaucoup de bien, mais aussi beaucoup de mal. Je le savais avant de partir que ce serait dur. Hors jeu, dans mes aventures personnelles, j'ai connu des engagements physiques et mentaux très forts. Donc j'avais déjà une petite appréhension avant Koh-Lanta. Après je ne cache pas que c'était dur de ne pas manger et de ne pas dormir. L'humain, quand il est un peu malhonnête, injuste, peut-être même un peu méprisant, ce n'est pas agréable à vivre.

Quand et avec qui avez-vous eu ce ressenti ?

J'ai vécu deux situations en fait. Il y a eu l'engueulade entre Carole et Alix. Il y a eu des mots forts et franchement méprisants. Heureusement je n'étais pas la victime de cet échange-là, mais spectateur. Ça m'a un petit peu choqué. J'ai trouvé ça dommage et triste d'en arriver là, alors que la veille, on se considérait comme une famille. Après, j'ai pris de plein fouet la méprise d'Aubin, par rapport à moi et aussi par rapport à l'équipe. En regardant les épisodes, il y a un décalage entre ce qu'il nous dit et ce qu'il dit face caméra. Là, dans l'épisode, j'ai l'impression qu'il rit de voir que l'équipe dissout son peu d'énergie à chercher le collier plutôt que d'aller chercher de la nourriture. Faire un faux collier, en rire... Ce n'est pas la meilleure des attitudes je trouve.

Ma perte de poids est assez impressionnante

Avez-vous perdu du poids ?

Je ne peux pas dire exactement combien j'ai perdu, mais j'ai été assez choqué de ma perte de poids durant l'aventure. C'est assez impressionnant ! Surtout les sportifs, on a une composition corporelle plutôt musculaire. Et donc les pertes de poids sont énormes. Quand je me suis vu dans un miroir, j'ai pris peur. Je ne m'étais jamais vu comme ça. J'ai découvert que j'avais des os à des endroits.

Quel a été votre premier geste au retour ?

Mon tout premier geste en rentrant, ça a été de prendre un stylo et un livre vierge et j'ai tout écrit en détail pour ne jamais oublier. Dans les épisodes, on voit à peine 5% de ce qu'il s'est passé sur l'île des Bleus. J'ai vécu une très belle aventure, et je n'ai pas vécu que ce que l'on voit à la télé. C'était important pour moi de l'écrire. J'espère un jour avoir la chance d'en faire profiter les passionnés de Koh-Lanta, voire même mes camarades à travers des articles de blog, des vidéos ou un livre. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais il y a de très très beaux moments dans ces pages.

Quels sont vos projets, en dehors de ce livre ?

Je suis coureur de haut niveau et je voyage beaucoup. Mais avec le Covid... Là, je prépare d'autres aventures. Pour le reste, je préfère ne pas trop en parler. Mais j'ai des projets liés au sport, à la nature, au dépassement de soi, peut-être avec d'autres candidats de Koh-Lanta. Mais pour l'instant, je garde ça pour moi.

