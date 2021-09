Koh-Lanta : Un aventurier phare a rompu avec son compagnon, "il quitte l'appartement ce mois-ci..."

L'un des aventuriers phares de Koh-Lanta est un coeur à prendre. Il s'agit de Cyril, révélé en 2019 dans l'édition La Guerre des chefs, remportée par la Belge Maud. Avec son compagnon Thomas, c'est terminé ! Sur les réseaux sociaux, l'apprenti Robinson s'explique sur cette séparation amoureuse.

C'est en juin 2021 que Cyril a annoncé la nouvelle. Alors qu'il célébrait son quarantième anniversaire, il a dressé le bilan de sa vie. Un nouveau boulot... et un nouveau tournant dans sa vie sentimentale. "Changement d'amoureux, ça fait quelque temps que vous me posez la question et oui Thomas et moi c'est fini. Nous vivons toujours ensemble pour le moment mais la rupture est décidée. Une rupture réfléchie des deux cotés sans regret, ni colère, avait-il alors lancé. Nous avons vécu une très belle histoire et nous restons très proches. Mais il était temps de passer à autre chose." En commentaires, les internautes étaient tristes d'apprendre la séparation de Cyril avec celui avec qui il projetait d'avoir un bébé.