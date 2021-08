Koh-Lanta : Un aventurier transformé physiquement, avant/après de sa métamorphose !

"Là où se trouve une volonté, il existe un chemin", lance-t-il d'abord. Et de poursuivre : "On a tous une histoire, des périodes plus ou moins hautes, le plus important c'est de se retrouver dans ce que l'on fait et être heureux comme on est ! Chacun est libre de ses choix et de ses ambitions. Fut une période où prendre des whisky/coca/clopes à 14h ne me dérangeait pas. Ne lâchez rien dans vos objectifs !" Les internautes sont bluffés par cette transformation et l'un d'eux, qui connait visiblement bien Gabin, avoue ne pas se souvenir qu'il ait été, un jour, "si frêle".

Malheureusement, son physique de grand sportif ne lui a pas permis d'aller au bout de son aventure dans Koh-Lanta. En effet, Gabin a été contraint de quitter le jeu de TF1 sur décision médicale. En plein tournage, ce saisonnier a souffert de douleurs au niveau de son genou. "Ça remonte au tout premier épisode, à un moment on me voit trébucher lors de la première épreuve. Je pars direct dans l'eau et j'ai un mauvais appui et je me fais une hyper extension de la jambe, ce qui claque mon genou. Le ligament poplité est touché et je laisse courir", nous avait-il confié lors de son départ. Après une radio, le verdict est tombé : "Fissure au ligament poplité." Aujourd'hui remis sur pied, peut-être partira-t-il de nouveau à l'aventure dans une prochaine saison de Koh-Lanta...